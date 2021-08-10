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全民瘋東奧 愛爾達新媒體收視衝10億人次

中央社 / 台北10日電
全民瘋東奧，轉播單位愛爾達收視衝破10億人次。 路透社
全民瘋東奧，轉播單位愛爾達收視衝破10億人次。 路透社

2020東京奧運落幕，台灣選手拿下2金4銀6銅的好成績。新媒體業者愛爾達在臉書、YouTube等社群媒體發布的貼文、精彩花絮、新聞短片等內容創造逾30萬次分享、4億次影片點擊數，新媒體收視共觸及10億人次。

愛爾達表示，本屆東京奧運轉播獲得許多觀眾與廣告商的支持，各項收視觸及人次與點擊數創新高；其中OTT串流影音服務ELTA.TV用戶數成長近6倍、瀏覽數達9000萬次，在付費觀賞的前提下，有此成績並不容易。

愛爾達東京奧運收視高點包括戴資穎出賽羽球女單金牌戰、王齊麟和李洋「麟洋配」出賽羽球男雙金牌戰、林昀儒出賽桌球男單銅牌戰。在戴資穎高人氣的加持下，羽球女單金牌戰收視率逼近20，締造MOD新紀錄。

愛爾達指出，奧運期間受限於頻道調度等因素，部分精彩賽事無法以中文製播，僅能於奧運原音頻道播出。愛爾達擬將部分沒有中文製播的賽事重新錄製中文講評，並擇日在頻道中與VOD隨選專區中播出。

另外，緊接在奧運之後的帕拉林匹克運動會（Paralympic Games）也將於8月24日至9月5日舉行，台灣將有10位選手出賽，愛爾達將繼續轉播帕運。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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