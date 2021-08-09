同志運動員東奧奪11金12銀9銅 若組隊將排全球第11名

聯合新聞網 / 整理
英國跳水選手戴利在本屆奧運奪下1金1銅，這名同志運動員在場邊織毛衣的舉動，是一大引人注目的焦點。 歐新社
英國跳水選手戴利在本屆奧運奪下1金1銅，這名同志運動員在場邊織毛衣的舉動，是一大引人注目的焦點。 歐新社

據美國NBC報導，參加今年東京奧運的所有同志運動員，累計獲得32枚獎牌，計有11金12銀9銅，若組成一隊的話，將在今年獎牌榜排名第11，是相當可觀的成績。

報導中說，據LGBTQ體育網站宣稱，至少有來自約30個國家或地區的182名運動員參加了東京奧運會，是2016年里約夏季奧運會參賽人數的三倍多。

這些同志運動員中，計有35項的55人贏得了獎牌—，光是美國女籃就占有5人。這表示，參賽同志運動約有三分之一獲得獎牌，說他們不只是來參與奧運會而已，且有相當出色的成績表現。而且這些運動員，都敢勇於表態，受到各界的肯定。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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