同志運動員東奧奪11金12銀9銅 若組隊將排全球第11名
據美國NBC報導，參加今年東京奧運的所有同志運動員，累計獲得32枚獎牌，計有11金12銀9銅，若組成一隊的話，將在今年獎牌榜排名第11，是相當可觀的成績。
報導中說，據LGBTQ體育網站宣稱，至少有來自約30個國家或地區的182名運動員參加了東京奧運會，是2016年里約夏季奧運會參賽人數的三倍多。
這些同志運動員中，計有35項的55人贏得了獎牌—，光是美國女籃就占有5人。這表示，參賽同志運動約有三分之一獲得獎牌，說他們不只是來參與奧運會而已，且有相當出色的成績表現。而且這些運動員，都敢勇於表態，受到各界的肯定。
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