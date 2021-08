東奧／美國獎牌數全球第一 但卻做了這件事日本人怒了

東京奧運於昨天閉幕畫下句點,美國代表隊以39金41銀33銅傲視全球,成為獎牌數第一大國,不過,身為泱泱體育大國卻在奧運閉幕式,有美國運動員做了這件事,令日本人都怒了。

國際奧會一直致力於打造無菸奧運會,據日本時事通訊社拍到的畫面,是兩名參加奧運閉幕式的美國運動員,居然大喇喇在全面禁菸的國立競技場上,抽起了雪茄,完全違反規定的行為,讓不少日本網友留言表達不滿。

有日本網友說,「如果您是運動員,請遵守規則...」、「不守規矩的人,再強都會被取消資格」、「美國是獲得金牌最多的國家。卻沒有要遵守規定的想法,只有傲慢的態度才會做出這樣的事。」

Japan is not as a free country as America is. Smoking isn't allowed in the National Stadium.#Olympics #USA #smoke #ruleshttps://t.co/b0hUVMivha