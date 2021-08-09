東奧／美國獎牌數全球第一 但卻做了這件事日本人怒了
東京奧運於昨天閉幕畫下句點，美國代表隊以39金41銀33銅傲視全球，成為獎牌數第一大國，不過，身為泱泱體育大國卻在奧運閉幕式，有美國運動員做了這件事，令日本人都怒了。
國際奧會一直致力於打造無菸奧運會，據日本時事通訊社拍到的畫面，是兩名參加奧運閉幕式的美國運動員，居然大喇喇在全面禁菸的國立競技場上，抽起了雪茄，完全違反規定的行為，讓不少日本網友留言表達不滿。
有日本網友說，「如果您是運動員，請遵守規則...」、「不守規矩的人，再強都會被取消資格」、「美國是獲得金牌最多的國家。卻沒有要遵守規定的想法，只有傲慢的態度才會做出這樣的事。」
Japan is not as a free country as America is. Smoking isn't allowed in the National Stadium.#Olympics #USA #smoke #ruleshttps://t.co/b0hUVMivha— Shii🇯🇵 (@Shii2021) August 9, 2021
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