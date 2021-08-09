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評／奧運參賽項目省思：台灣政策扼殺水域運動？

「消失的東奧開幕式」企劃曝光 他揭隱情：根本和疫情無關

聯合新聞網 / 綜合報導
張維中分享「消失的東奧開幕式」。 圖／翻攝自《週刊文春》MIKIKO企劃
張維中分享「消失的東奧開幕式」。 圖／翻攝自《週刊文春》MIKIKO企劃

本屆的東京奧運已經在昨（8）日閉幕，但一名旅日作家張維中就在自身的臉書發文表示，自己看了原先的東奧開幕式團隊MIKIKO的企劃案，只覺得好不容易等到辦一次奧運的機會，「開幕式是原本的企劃案那該有多好？」且根據現在公開的企劃案可以看到，當初已經執行到接近完成的狀態，最後卻變成幻影，讓他不禁直言「其實跟新冠疫情其實沒有絕對的關係，而是被日本政商勾結體制給搞掉的」。

「如果你真的對日本有愛，看見原本這份企劃案，再比較後來實際的開閉幕式，又知道這幕後藏著如此黑暗的鬥爭角力，真的會很心痛很遺憾」。張維中介紹原先的開閉幕式團隊，是打造出Perfume和日劇《逃避雖可恥但有用》片尾舞蹈設計的MIKIKO，在2016年里約奧運閉幕時的日本預告，部分表演也是出於她的創意。

而因為《週刊文春》獲取了這份企劃案，且在期間限定內免費公開，讓大家都有機會一睹原先的開幕式模樣。張維中也對於原先的開幕安排稱讚，不但主題一致、一氣呵成，又貼合東京大都會的特質，再融合科技和人文創意，細膩又大器，但也相對感嘆，絕非後來所看見那各自無關，且概念不一貫的綜藝表演。

張維中更強調，這次開幕式的更動，其實跟新冠疫情其實沒有絕對的關係，而是被日本政商勾結體制給搞掉的，更建議網友先看原先的企劃案，再看PTT網友的翻譯和事件背景解說，就可以瞭解東奧背後凸顯了日本多大弊病，最後更語重心長的說「如果我不控訴的話，我覺得日本真的要完了。」

此文一出，也引起許多網友回應留言「看開幕式時很想哭，覺得當初一定不是這樣的……走鐘太嚴重」、「真是心痛到不行，明明不該是這樣的」、「政治的確是創意者殺手」、「原本的企劃也太棒，看完都起雞皮疙瘩了…真的好可惜」，不過也有人說，「但是我還是覺得，在一直變一直變、每況愈下的條件下，昨天的演出已經是在現有爛條件和時間倉卒中很不錯的了」。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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