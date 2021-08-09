選手為了奪牌「完成不合理訓練」 他嘆：忍住身心傷痛繼續練

東京奧運正式落幕，比賽期間每一位台灣選手都拚盡全力，讓國人看見運動員擁有的驚人韌性，不過長期過度使用肌肉練習運動，難免導致身體不堪負荷。作家醫師蛋分享，日前曾遇到一名冰球選手肩膀病變，原本打算建議他改變姿勢，經過老師提點才知道，不能只是要他們多休息或改變姿勢，而是要以「同理心」出發醫治他們。

作家醫師蛋在論壇Dcard上發文分享，前陣子他到運動醫學中心參訪，正好遇到一名國家代表隊的冰球選手，該名選手是左前鋒，而冰球則是碰撞非常激烈的運動，又需要在冰面上快速地移動，因此除了身體素質要非常強壯之外，也需要有柔軟的關節和協調性。

該名選手在一次訓練之後，居然痛到無法舉起，而經過檢查之後，發現是SLAP（上肩盂唇前後病變），不過這種傷害通常出現在過肩運動，如棒球、排球等。

醫師蛋詢問選手病史後才得知，該選手最大優勢是他的「射門隱蔽性」，他常常用他人覺得很神奇的姿勢來射門，而這倚賴他大量使用自己的肩膀。他說，他常常在看穿對手的防守路線之後，再將肩膀轉向不同的方向，並且利用肩膀的力量將手臂帶出。

看完該選手的運動影片後，「真的感受到他超強的肩膀旋轉角度，而且動作都是在轉瞬間就完成，也看防守的對手幾乎被騙得團團轉」。醫師蛋向老師回報，老師則反問他該怎麼做，他則回應「當然是要他回復訓練之後，趕快修正自己的姿勢！不然之後會反覆受傷！」

我國桌球「黃金混雙」林昀儒（左）與鄭怡靜（右）在東京奧運混雙為中華隊再添一面銅牌，林昀儒曾坦言，他並不是天才，他只是不斷努力訓練。本報資料照片

然而老師卻說，「對於一般有運動習慣的普通人，確實是這樣做。然而他想要在冬季奧運場上，為自己的國家奪下第一面金牌，他的優勢既然是神奇的肩膀，我們能做的，除了為他修補好受傷的肌肉，更應該著眼去想的，是怎麼樣能夠讓他保有優勢，卻又能夠減少受傷的機會」。

老師強調，「對於運動選手而言，他們一點一滴累積起來的優勢，都是為了得牌的一瞬間，他們盡力完成不合理的訓練，如果我們沒有同理，要求他改變打球動作，失去這項優勢的他也會再碰上更痛苦的傷病」。

台灣桌球小將林昀儒也曾表示，「很多人說我是天才，但他們不知道，我唯一休息的日子，是上場比賽的那一天」。醫師蛋直言，能夠在奧運的舞台展現自己優勢的選手們，都是自己領域中最頂級的人們，而為了場上的一瞬，他們拚搏自己，不論是身體的傷痛、抑或是內心的傷痛，總是拍拍身子，就繼續練下去。

看完醫師蛋的分享，其他網友也紛紛留言「運動員就是要在練球與身體中抓好一個平衡點，但若沒有做好完全防護，其實傷害可大可小」、「運動員的治療真的比一般人複雜很多，希望文中這位運動員能好起來，成為自己想要的樣子」。

還有正在訓練舉重的選手現身留言，「看了覺得好感動！自己在練舉重，一次車禍醫師只一直說休息復健、減少運動量，但對我來說真的沒辦法，花時間練起來的東西怎麼可以就這樣放掉，真的是在那個情境中才能同理運動員的心情」。

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