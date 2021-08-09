郭婞淳戰2024有困難？巴黎奧運恐刪「2大項目」中華隊奪牌重挫

東京奧運昨天(8/8)畫下完美的句點，中華隊拿下2金4銀6銅締造歷屆最佳成績，讓人更加期待選手們2024巴黎奧運的發揮，不過卻不是人人都能3年後再寫佳績，因為包括棒球、壘球、空手道都被排除在外，「舉重」和拳擊也有可能被取消，如果成真勢必會對台灣拚獎牌造成影響。

根據外媒報導，國際奧會(IOC)能決定奧運運動項目，其中「舉重」和「拳擊」已經被IOC在2024的巴黎奧運中削減參賽選手配額，舉重項目因為長期存在禁藥和貪汙問題，更可能完全被取消，「舉重女神」郭婞淳在本屆奧運拿下金牌殊榮，能否再戰2024巴黎奧運，打上一個大問號。

不過目前還沒有確定兩個項目是否完全取消，但能知道的是會刪減或是合併重量，舉重原先男女各7個量級會縮減到各5個量級，拳擊則是從原本男子8個級別跟女子5個級別，改為男子7個級別和女子6個級別。

郭婞淳也在昨天父親節深夜發文，先是感謝陪伴、指導她10年的教練父親節快樂，「今年，終於完成奧運金牌的目標了，完成自己階段目標，運動生涯滿貫的目標，也完成了教練從師母19歲就對她說要拿下的『奧運金牌』的夢想」，最後除了提醒教練要「控制體重，保持平安健康外」也霸氣宣示「再戰巴黎！」，讓不少粉絲超振奮。

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