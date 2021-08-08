東京閉幕／台灣2金4銀6銅排名34 期待下屆表現

進場時播放著輕快旋律，搭配著運動員開心自拍、揮舞著小旗，所有人卸下過去17天壓力，享受東京奧運最後饗宴，也宣告體壇最大盛事曲終人散，3年後法國巴黎再見。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響延後一年舉辦的2020東京奧運，今晚在東京國立競技場舉行閉幕典禮，17天共33項的運動賽事，總計頒發出339面獎牌，其中美國以39金、41銀與33銅在獎牌榜完成3連霸，中國名列第2，地主國日本則拿下破隊史紀錄的27面金牌，站上第3。

台灣今年在東京奧運共拿下2金、4銀、6銅，成功寫下隊史最佳成績，最終在獎牌榜名列34，其中總獎牌數則大幅超越隊史最佳成績的5面，首度突破到雙位數。

今晚中華奧運代表團由3屆奧運田徑跨欄好手陳傑負責掌旗，包括「台灣最速男」楊俊瀚、台灣標槍雙俠鄭兆村與黃士峰等人出席閉幕。

受疫情影響，閉幕式同樣不開放民眾進場，不過並不影響大家心情，不少運動員在場內扭腰擺臀、盡情秀舞，宛如是場不分國界的大型嘉年華。

至於表演節目也有別以往，中央舞台旁圍繞著特技舞者，表演內容眼花繚亂，除有花式跳繩、特技足球，還有日本傳統民間遊戲的劍玉與特技自行車，搭配大批舞者炒熱氣氛。

突然間場燈全暗，閉幕式一瞬間變成「夜店模式」，DJ在舞台前表演花式刷碟，並有霹靂舞者在舞台中央大秀舞技，而霹靂舞也是下屆巴黎奧運的新增比賽項目。

此外，表演節目中，還包括日本著名的傳統舞蹈盆踊，搭配大鼓與雅樂，讓不少選手也跟著搖擺起舞。

最後東京都知事小池百合子揮舞著奧運五環會旗，經由IOC（國際奧會）主席巴赫（Thomas Bach）之手交接給2024奧運主辦城市巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo），最後隨著聖火台再次閉合，聖火也逐漸熄滅，象徵著2020東京奧運正式謝幕。

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