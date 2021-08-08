快訊

足球／告別21年巴塞隆納 梅西落淚：我想留卻不能

東京閉幕／台灣2金4銀6銅排名34 期待下屆表現

中央社 / 東京8日電
體育署提供
體育署提供

進場時播放著輕快旋律，搭配著運動員開心自拍、揮舞著小旗，所有人卸下過去17天壓力，享受東京奧運最後饗宴，也宣告體壇最大盛事曲終人散，3年後法國巴黎再見。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響延後一年舉辦的2020東京奧運，今晚在東京國立競技場舉行閉幕典禮，17天共33項的運動賽事，總計頒發出339面獎牌，其中美國以39金、41銀與33銅在獎牌榜完成3連霸，中國名列第2，地主國日本則拿下破隊史紀錄的27面金牌，站上第3。

台灣今年在東京奧運共拿下2金、4銀、6銅，成功寫下隊史最佳成績，最終在獎牌榜名列34，其中總獎牌數則大幅超越隊史最佳成績的5面，首度突破到雙位數。

今晚中華奧運代表團由3屆奧運田徑跨欄好手陳傑負責掌旗，包括「台灣最速男」楊俊瀚、台灣標槍雙俠鄭兆村與黃士峰等人出席閉幕。

受疫情影響，閉幕式同樣不開放民眾進場，不過並不影響大家心情，不少運動員在場內扭腰擺臀、盡情秀舞，宛如是場不分國界的大型嘉年華。

至於表演節目也有別以往，中央舞台旁圍繞著特技舞者，表演內容眼花繚亂，除有花式跳繩、特技足球，還有日本傳統民間遊戲的劍玉與特技自行車，搭配大批舞者炒熱氣氛。

突然間場燈全暗，閉幕式一瞬間變成「夜店模式」，DJ在舞台前表演花式刷碟，並有霹靂舞者在舞台中央大秀舞技，而霹靂舞也是下屆巴黎奧運的新增比賽項目。

此外，表演節目中，還包括日本著名的傳統舞蹈盆踊，搭配大鼓與雅樂，讓不少選手也跟著搖擺起舞。

最後東京都知事小池百合子揮舞著奧運五環會旗，經由IOC（國際奧會）主席巴赫（Thomas Bach）之手交接給2024奧運主辦城市巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo），最後隨著聖火台再次閉合，聖火也逐漸熄滅，象徵著2020東京奧運正式謝幕。

東奧萬花筒 2020東京奧運

延伸閱讀

東奧閉幕現場／聖火熄滅 疫情中奧運畫下感人句點

無觀眾東奧在疫情高峰中落幕 盤點特殊人和事

相約巴黎奧運再會 7-ELEVEN「行動隨時取」精品咖啡買5送5 大美式買10送10

田徑／衛冕奧運馬拉松金牌 基普柯吉跑出傳奇不言退

相關新聞

東奧閉幕現場／聖火熄滅 疫情中奧運畫下感人句點

延期一年舉辦的2020東京奧運今天晚間舉行閉幕式，宣告17天激烈賽事正式落幕。 日本放送協會（NHK）報導，東奧閉幕式日本時間晚間8時在主場館國立競技場舉行，為COVID-19（2019冠狀病毒疾病

東奧閉幕／下屆巴黎奧運項目有縮減、有瘦身 影響中華隊獎牌庫

東京奧運今天閉幕，中華隊拿下2金4銀6銅締造歷屆最佳成績，對於希望再寫佳績、捲土重來的運動員們，卻非人人都能說「3年後見...

東奧閉幕／大陸最後一天金牌掛零 美國39金確定連3屆排名榜首

為期17天的東京奧運，今晚7點將舉行閉幕典禮，美國女子排球隊下午在金牌戰直落三（25：21、25：20、25：14）擊敗...

東奧體操選手奇特「跳躍無頭照」瘋傳 超軟Q骨骼網全看傻

2020東京奧運即將進入尾聲，選手們賣力的表現都在觀眾心中留下深刻的感動，比賽的精彩畫面也成為最佳的證明。但近日6日韻律體操全能賽結束後，一張體操選手「無頭」的奇蹟照片卻在網上瘋傳，引起熱議。

東京閉幕／台灣2金4銀6銅排名34 期待下屆表現

進場時播放著輕快旋律，搭配著運動員開心自拍、揮舞著小旗，所有人卸下過去17天壓力，享受東京奧運最後饗宴，也宣告體壇最大盛...

東奧閉幕／下屆奧運會旗 東京都知事交棒給巴黎市長

東京奧運今天在主場館國立競技場舉行閉幕式，主辦城市東京都知事小池百合子身穿日本傳統和服，將奧運會旗交接給2024奧運主辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。