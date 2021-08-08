東奧閉幕／下屆奧運會旗 東京都知事交棒給巴黎市長

東京奧運今天在主場館國立競技場舉行閉幕式，主辦城市東京都知事小池百合子身穿日本傳統和服，將奧運會旗交接給2024奧運主辦城市巴黎女市長伊達戈（Anne Hidalgo）。

小池昨天和伊達戈會談，伊達戈認為，這是奧運史上首度由女性交接給女性，「象徵女性時代的到來」；小池也說，由同為女性進行交接，「象徵了以多元性與協調為主題的東京奧運」。

東奧閉幕式如期在日本時間今天晚間8時舉行，一開始簡單施放煙火後，可以看到主場館內聖火台聖火持續燃燒。開幕式親自出席宣布開幕的日皇德仁並未出席閉幕式，改由秋篠宮文仁親王代理出席。

秋篠宮文仁親王是德仁弟弟，目前在皇位繼承資格排名第一順位。

其他同樣進入貴賓席的人士包括國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）、日本首相菅義偉、東奧暨帕運組織委員會主席橋本聖子等人。

閉幕式在日本國旗進場、自衛官升旗，及寶塚歌劇團成員領唱日本國歌後，各國國旗或會旗開始進場。不過，跟開幕式各國代表團由掌旗官前導進場的方式不同，閉幕式一開始只由各國掌旗官掌旗進場。

讀賣新聞報導，防疫考量，閉幕式參加人數限縮到約4600人。

超過200個國家或地區掌旗官手持各國國旗或會旗進場後，一同圍繞主場館內的舞台站立。

各國或地區的運動員之後分別從場內4個入口進場，整個氣氛相當輕鬆，幾乎所有運動員都有戴口罩，只有零星選手把口罩拉下來拍照。

閉幕式重頭戲就是主辦城市交接。小池身穿淺藍色日本和服，在日本時間9時35分登上舞台，由日本古典樂歌手岡本知高主唱國際奧會會歌，主辦單位降下奧運會旗，小池在揮舞奧運會旗後先交給巴赫，巴赫揮舞後再轉交接給伊達戈。

在會場所有人起立下，透過影片演奏法國國歌，並介紹巴黎4大景點等；東京也跟巴黎進行連線，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）面對鏡頭講出奧運新格言，法國飛行表演隊也飛越艾菲爾鐵塔。

閉幕式最後就在橋本聖子與巴赫致詞、表演節目結束後，東奧聖火慢慢熄滅、聖火台緩緩閉合，正式結束為期17天的東奧盛會。

商品推薦