東奧閉幕現場／各國會旗及運動員進場 中華隊陳傑掌旗
延期一年舉辦的2020東京奧運今天晚間舉行閉幕式，宣告17天激烈賽事正式落幕。
日本放送協會（NHK）報導，東奧閉幕式日本時間晚間8時在主場館國立競技場舉行，為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫考量，跟開幕式一樣都不開放觀眾進場；閉幕式的概念是Worlds we share。
由於各國參賽選手被要求在比賽結束兩天內離開選手村，所以參加閉幕式的人數變得有限。
東奧暨帕運組織委員會主席橋本聖子，稍早在記者會上表示，「以安全為最優先、整體來說沒發生大問題，迎接閉幕日的來臨」。
時事通信社報導，日本在東奧奪下史上最多的27面金牌，加上14面銀牌及17面銅牌後總數58面獎牌，超過2016年里約奧運的41面獎牌，創參賽奧運最佳紀錄。
日本至今在夏季奧運會累計獎牌數達499面，包括1936年柏林奧運藝術賽事的兩面銅牌。
主辦城市東京都知事小池百合子將在閉幕式中，將奧運會旗交接給2024奧運主辦城市巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）。巴黎奧運預計2024年7月到8月間舉行。(中央社)
19:20
各國會旗及運動員進場：
19:10
閉幕典禮開始：
19:00
現場發生有民眾在場外抗議：
18:00
中華隊出發前往閉幕：
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