東奧閉幕現場／各國會旗及運動員進場 中華隊陳傑掌旗

延期一年舉辦的2020東京奧運今天晚間舉行閉幕式，宣告17天激烈賽事正式落幕。

日本放送協會（NHK）報導，東奧閉幕式日本時間晚間8時在主場館國立競技場舉行，為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫考量，跟開幕式一樣都不開放觀眾進場；閉幕式的概念是Worlds we share。

由於各國參賽選手被要求在比賽結束兩天內離開選手村，所以參加閉幕式的人數變得有限。

東奧暨帕運組織委員會主席橋本聖子，稍早在記者會上表示，「以安全為最優先、整體來說沒發生大問題，迎接閉幕日的來臨」。

時事通信社報導，日本在東奧奪下史上最多的27面金牌，加上14面銀牌及17面銅牌後總數58面獎牌，超過2016年里約奧運的41面獎牌，創參賽奧運最佳紀錄。

日本至今在夏季奧運會累計獎牌數達499面，包括1936年柏林奧運藝術賽事的兩面銅牌。

主辦城市東京都知事小池百合子將在閉幕式中，將奧運會旗交接給2024奧運主辦城市巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）。巴黎奧運預計2024年7月到8月間舉行。(中央社)

19:20

各國會旗及運動員進場：

東京奧運今天舉行閉幕典禮，各國會旗進場，中華代表團由「跨欄王子」陳傑擔任掌旗官。特派記者余承翰／東京攝影

各國運動歡樂進場。 法新社

各國運動歡樂進場。 法新社

各國會旗進場。 法新社

運動員進場。 法新社

各國會旗進場。 路透

各國會旗進場。 路透

19:10

閉幕典禮開始：

日本秋篠宮文仁親王(右)與國際奧會主席巴赫。 歐新社

現場升起煙火。 路透

奧運聖火即將熄滅。 歐新社

升日本國旗。 歐新社

日本國旗進場。 法新社

閉幕典禮開始。 法新社

閉幕儀式展開。 路透

19:00

現場發生有民眾在場外抗議：

奧運閉幕現場外面有民眾抗議，但也有人表達支持。。 法新社

奧運閉幕現場外面有民眾抗議。 路透

奧運閉幕現場外面有民眾抗議。 法新社

奧運閉幕現場外面有民眾抗議。 路透

奧運閉幕現場外面有民眾抗議。 路透

主場館外面有民眾聚集。 路透

18:00

中華隊出發前往閉幕：

體育署提供

體育署提供

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