東奧閉幕／中華隊奪牌驚喜4瞬間 就是想讓世界看見台灣

東京奧運落幕，台灣創下史上最佳成績，有感動時刻、也有驚奇瞬間，羽球男雙「麟洋配」奪金寫下歷史，柔道男神楊勇緯首日就奪銀成驚喜，跆拳道的羅嘉翎、高爾夫潘政琮奪銅，在最高殿堂讓世界看見台灣。

羽球男雙「麟洋配」王齊麟與李洋在東京奧運小組賽首戰就輸給印度組合，但開低走高、拿下奧運羽球台灣史上第一面獎牌就是金牌，為此次奧運最驚喜，兩人每闖一關，受訪時都不忘對視而笑說：「大家都想不到吧？我們自己也覺得不可思議。」

王齊麟與李洋場上默契十足，但其實搭配男雙才第3個年頭，兩人是昔日同窗，繞了一圈才發現搭配很對味，2019年「麟洋配」成形，身材高大的王齊麟孔武有力，整個後場都是他的領空作戰範圍，李洋防守能力出色、戰術思維清晰，是前場負責配球的場上指揮官，兩人聯手一拍即合。

「麟洋配」首度合作挑戰奧運舞台首戰就吞敗，但越戰越勇，先後擊敗英國、印尼、日本組合、晉級4強，4強再擊敗自己口中的「大魔王」、世界排名第2的印尼組合阿山（Mohammad Ahsan）與蘇堤萬（HendraSetiawan）。

王齊麟和李洋金牌戰與中國組合交手，關鍵最後一球、對手提出鷹眼挑戰，所有人屏息看著灰點落在白線上，確定奪金、情緒沸騰。

王齊麟與李洋奪金後紛紛拉起胸前的奧會標誌，站上奧運頒獎台、看著會旗升起，唱著中華民國的國旗歌，「麟洋配」掀起的旋風，不僅是招牌的慶祝姿勢「聖筊」、最後一球IN也被套用在各種商品發想上，更重要的是，「我們來自台灣、榮耀獻給台灣、讓世界看見台灣。」

台灣此次奧運驚喜連連，23歲的排灣族「柔道男神」楊勇緯首度踏上奧運舞台就打出驚喜，這份榮耀沒有讓台灣民眾等太久。

7月24日在柔道男子60公斤量級，楊勇緯一路闖進4強，與法國對手姆凱德澤（Luka Mkheidze）戰到「黃金得分制」，嘴角被對手抓出長長的抓痕，白色柔道服上也有微微血跡，確定晉級金牌戰那一刻，日本武道館內的隊職員、媒體群和工作人員都給予熱烈掌聲。

楊勇緯金牌戰與地主日本好手高藤直壽一路戰到黃金得分制，因為被判3次指導、拿下銀牌，這也寫下台灣奧運史上開幕隔天就奪牌的最快紀錄，為奧運台灣柔道首面獎牌，「我們真的做到了，讓全世界看見台灣柔道」。

年僅19歲的跆拳道好手羅嘉翎出身跆拳道世家，父親羅文祥是教練，哥哥羅堉誠也是跆拳道選手，身高183公分的羅嘉翎擁有一雙長腿，也成了她場上的最大利器。

羅嘉翎今年5月在奧運跆拳道亞洲資格賽，看著前面的隊友紛紛拿下奧運參賽門票後，龐大壓力讓她差點撐不住，就連眼淚也止不住，踏上夢想中的奧運擂台，這次羅嘉翎不再恐懼，拋開奧運資格賽的壓力，盡情享受每一次對決。

羅嘉翎首度挑戰奧運舞台展現「強心臟」，7月25日在跆拳道女子57公斤量級16強賽先擊敗韓國對手李雅凜，接著8強賽擊退2019年世錦賽銅牌得主、加拿大選手朴M.Y.（Skylar Park），4強賽不敵美國選手左羅蒂奇（Anastasija Zolotic）、無緣金牌戰。

羅嘉翎整理心情後再戰銅牌戰，在最後1分10秒內，靠著兩次成功上端攻擊，加上對手被扣分，順利奪銅，也是台灣此屆奧運第2面獎牌，確定奪牌後羅嘉翎舉起會旗在場上奔跑，沒有比賽中的殺氣，只看到青澀味還沒完全褪去的臉龐滿是藏不住的喜悅。

男子高爾夫潘政琮此次也是開低走高，首輪打完一度並列57名，接下來連續3天都繳出低於標準桿5桿以上的優質成績，最後一輪更是抓下6鳥、1鷹、無柏忌，單回合以低於標準8桿的亮眼表現、並列第3。

在最後一輪收尾的第18洞，潘政琮救帕成功、保住爭銅生機，他在果嶺上與擔任桿弟的老婆林盈君輕輕一吻，給彼此鼓勵。

潘政琮與其他6名選手進行加洞賽，替台灣拿下首面奧運高爾夫獎牌（銅牌），老婆林盈君成為支撐潘政琮摘下銅牌的重要安定力量，潘政琮感謝老婆完美助攻，笑稱這面獎牌應該要掛在老婆身上。

「高球是輸家的運動，99%時間都是輸家，很少有贏的機會。」潘政琮曾這樣說過，從2016年里約奧運以第30名作收，到此次奧運開低走高、加洞賽搶牌，走過這段驚奇之旅、完成夢想，也喊話2024年巴黎奧運見。

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