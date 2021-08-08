東奧閉幕／專業分工加黃金計畫 台灣體育奧運騰飛

台灣健兒在今年東京奧運締造2金、4銀、6銅的隊史最佳參賽成績，其中羽球與舉重各摘下兩面獎牌，舉重隊總教練林敬能認為，「黃金計畫、專業分工是帶來好成績的關鍵。」

今年東奧舉重包括「舉重女神」郭婞淳及陳玟卉，各自拿下女子59公斤量級金牌與64公斤量級銅牌，林敬能表示，黃金計畫挹注了金錢、資源，而且還提供個人化訓練方案，也讓訓練模式更多元。

林敬能就舉例，郭婞淳過去很少有移地訓練機會，透過黃金計畫後，他們分別在2018、2019年兩度赴日移地訓練，也提前造訪比賽場地，「因為熟悉，所以比賽時相對比較不會怯場，也能更快進入狀況。」

羽球隊總教練蔡佳欣則認為，現在訓練分工越來越專業，以前教練要盯球員體能和重訓，球員難免會討價還價，「現在這些都由體能訓練師負責，不但訓練更專業，球員也不會還嘴。」

蔡佳欣認為，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情自去年爆發後，全球都籠罩在病毒恐慌裡，但台灣因為疫情控制得很好，因此國手們的訓練完全沒中斷。

「有些國家不像台灣，一旦疫情大規模爆發，所有訓練、場館都得停。」蔡佳欣認為，在台灣的選手很幸福，就算本土疫情一度有些緊張，「至少在國訓中心還是很安全。」

對於未來，林敬能期望，台灣可成立運動科學中心，「目前國訓裡的運科小組都是隨著專案計畫走，一旦計畫結束人員就要重新招聘，過去長期研究的內容能否傳承留下我不知道，但總會希望這些心血可以幫助下一代的運動員。」

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