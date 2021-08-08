快訊

疫苗來了！第五批9.96萬劑莫德納運抵桃園機場

新北最年輕死亡案例 38歲女打完AZ全身痠痛送醫不治

東奧閉幕／專業分工加黃金計畫 台灣體育奧運騰飛

中央社 / 東京8日電
我國「舉重女神」郭婞淳在東京奧運女子59公斤級比賽中展現壓倒性實力，以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤奪下金牌，她在拿到獎牌後泛紅了眼眶。 報系資料照
我國「舉重女神」郭婞淳在東京奧運女子59公斤級比賽中展現壓倒性實力，以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤奪下金牌，她在拿到獎牌後泛紅了眼眶。 報系資料照

台灣健兒在今年東京奧運締造2金、4銀、6銅的隊史最佳參賽成績，其中羽球與舉重各摘下兩面獎牌，舉重隊總教練林敬能認為，「黃金計畫、專業分工是帶來好成績的關鍵。」

今年東奧舉重包括「舉重女神」郭婞淳及陳玟卉，各自拿下女子59公斤量級金牌與64公斤量級銅牌，林敬能表示，黃金計畫挹注了金錢、資源，而且還提供個人化訓練方案，也讓訓練模式更多元。

林敬能就舉例，郭婞淳過去很少有移地訓練機會，透過黃金計畫後，他們分別在2018、2019年兩度赴日移地訓練，也提前造訪比賽場地，「因為熟悉，所以比賽時相對比較不會怯場，也能更快進入狀況。」

羽球隊總教練蔡佳欣則認為，現在訓練分工越來越專業，以前教練要盯球員體能和重訓，球員難免會討價還價，「現在這些都由體能訓練師負責，不但訓練更專業，球員也不會還嘴。」

蔡佳欣認為，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情自去年爆發後，全球都籠罩在病毒恐慌裡，但台灣因為疫情控制得很好，因此國手們的訓練完全沒中斷。

「有些國家不像台灣，一旦疫情大規模爆發，所有訓練、場館都得停。」蔡佳欣認為，在台灣的選手很幸福，就算本土疫情一度有些緊張，「至少在國訓中心還是很安全。」

對於未來，林敬能期望，台灣可成立運動科學中心，「目前國訓裡的運科小組都是隨著專案計畫走，一旦計畫結束人員就要重新招聘，過去長期研究的內容能否傳承留下我不知道，但總會希望這些心血可以幫助下一代的運動員。」

東奧萬花筒 2020東京奧運

延伸閱讀

舉重／看不見的AI科技戰 情蒐讓郭婞淳教練摸透對手

東奧選手三年前照片曝光 合照人都奪牌讓網驚：神預言

舉重／偕團員返國 金牌教練林敬能：馬上備戰杭州亞運

郭婞淳被忽視？本土劇女神請喝飲料竟沒她名 親揭原因

相關新聞

東奧閉幕／大陸最後一天金牌掛零 美國39金確定連3屆排名榜首

為期17天的東京奧運，今晚7點將舉行閉幕典禮，美國女子排球隊下午在金牌戰直落三（25：21、25：20、25：14）擊敗...

東奧體操選手奇特「跳躍無頭照」瘋傳 超軟Q骨骼網全看傻

2020東京奧運即將進入尾聲，選手們賣力的表現都在觀眾心中留下深刻的感動，比賽的精彩畫面也成為最佳的證明。但近日6日韻律體操全能賽結束後，一張體操選手「無頭」的奇蹟照片卻在網上瘋傳，引起熱議。

麟洋原地結婚無望？李洋IG狂寵女友 網全點頭「好男友認證」

黃金羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋奪下羽球奧運史上首金，成功創造許多話題，也讓奧運熱潮飆到高點。兩人可愛的互動也讓粉絲忍不住高喊催促「原地結婚」，但李洋過去就已透露自己並非單身，也有粉絲發現他的限動也頻繁提及「女朋友」，令網友大讚「好男人」！

東奧閉幕／中華隊奪牌驚喜4瞬間 就是想讓世界看見台灣

東京奧運落幕，台灣創下史上最佳成績，有感動時刻、也有驚奇瞬間，羽球男雙「麟洋配」奪金寫下歷史，柔道男神楊勇緯首日就奪銀成...

東奧閉幕／泡泡模式有效！430染疫案例 只有29名運動員

加上今天確診的26人，東京奧運從7月1日起算到閉幕當天，相關人士確診新冠肺炎的案例共為430人，與市區居高不下的疫情相比...

東奧閉幕／專業分工加黃金計畫 台灣體育奧運騰飛

台灣健兒在今年東京奧運締造2金、4銀、6銅的隊史最佳參賽成績，其中羽球與舉重各摘下兩面獎牌，舉重隊總教練林敬能認為，「黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。