東奧閉幕／體育署長張少熙返台 談請辭問題不逃避責任

東京奧運台灣代表團拿下好成績，體育署長張少熙今天返台，被問到之前因機位風波而請辭，是否能將功折罪，他表示，相關問題自己無法回答，但不會逃避該負的責任，一切隨緣。

此次東京奧運台灣代表團赴日時，因為羽球世界球后戴資穎在Instagram發文，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，而官員搭商務艙引發爭議，隨後體育署長張少熙也向教育部長潘文忠提辭呈。

不過東奧台灣代表團最終共奪下2金4銀6銅，為史上最好成績，外界關注張少熙是否可以將功折罪。行政院長蘇貞昌昨天回應，政府雖然為了備戰東京奧運做足努力，但在機位安排上仍有疏漏，也未有好的說明，等返國後會做整體檢討。

張少熙今天搭機返台，他接受多家媒體訪問時表示，這次是搭經濟艙回台。選手部分，他指出，大會規定選手比賽完2天內要離開，所以是陸續回台，目前僅剩田徑隊9人含4名選手在東京，要參加今晚的閉幕式，預計明天會一起返台。

談到請辭的問題，張少熙說：「非常謝謝選手優秀的表現，我在出發時已經講過，該負責的責任我絕對不會逃避，所以相關問題我想這不是我能回答的，一切還是依照程序來走。」是否能夠將功折罪，他僅說不回答假設性問題，「就一切隨緣。」

商品推薦