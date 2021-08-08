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東奧體操選手奇特「跳躍無頭照」瘋傳 超軟Q骨骼網全看傻

聯合新聞網 / 綜合報導
路透社日文版在Twitter上貼出一張哈薩克韻律體操選手阿蒂卡諾娃（Alina Adilkhanova）比賽中的奇蹟照片，只見因角度關係，選手在照片中彷彿「無頭」，引起網友熱議。圖／取自Twitter@ReutersJapan
路透社日文版在Twitter上貼出一張哈薩克韻律體操選手阿蒂卡諾娃（Alina Adilkhanova）比賽中的奇蹟照片，只見因角度關係，選手在照片中彷彿「無頭」，引起網友熱議。圖／取自Twitter@ReutersJapan

2020東京奧運即將進入尾聲，選手們賣力的表現都在觀眾心中留下深刻的感動，比賽的精彩畫面也成為最佳的證明。但6日韻律體操全能賽結束後，一張體操選手「無頭」的有趣照片卻在網上瘋傳，引起熱議。

原來瘋傳照片的主角是有「仙氣體操女神」之稱的哈薩克選手阿蒂卡諾娃（Alina Adilkhanova），她在6日的比賽中，被攝影師拍下一張不可思議的「無頭」照片。只見照片中她跳起身，雙腿在空中劈成一字馬，兩手同時將紅色的球高高舉起，為了讓上半身呈現漂亮的弧度，她也將頭部用力向後仰，在拍攝角度的侷限下，造就了這張官方認證的「靈異」照片。

路透社日文版也在Twitter上貼出此張照片，瞬間吸引大量網友關注，許多網友紛紛調皮回應漫畫、故事中相似的無頭畫面，其中引起最大共鳴的非「麵包超人」莫屬。原來麵包超人在對抗壞人時，會透過更換頭部重新獲得力量，此經典橋段的動作，與阿蒂卡諾娃捧球的「無頭照片」有異曲同工之妙，笑翻不少網友。

網友也紛紛幽默回覆貼文，「天啊，她的頭去哪了？」、「沒有脖子⋯⋯」、「骨骼怎麼了？」。不過也有部分網友認為貼出這張照片對於運動選手來說並不尊重，「你選出的這張照片並沒有對這位了不起的運動員表示敬意，一點也不好笑」。

有網有貼出其他角度下選手的姿勢，只見阿蒂卡諾娃雙手舉高的同時，也將上半身向後仰，頭部更是貼著劈成一字馬的後腿，柔軟度相當驚人。圖／取自Twitter@ReutersJapan
有網有貼出其他角度下選手的姿勢，只見阿蒂卡諾娃雙手舉高的同時，也將上半身向後仰，頭部更是貼著劈成一字馬的後腿，柔軟度相當驚人。圖／取自Twitter@ReutersJapan

東奧萬花筒 2020東京奧運

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