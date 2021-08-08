麟洋原地結婚無望？李洋IG狂寵女友 網全點頭「好男友認證」

黃金羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋奪下羽球奧運史上首金，成功創造許多話題，也讓奧運熱潮飆到高點。兩人可愛的互動也讓粉絲忍不住催促「原地結婚」，但李洋過去就已透露自己並非單身，也有粉絲眼尖發現他的IG頻繁提及「女朋友」，滿滿的寵愛細節令網友大讚「好男人」！

一名女網友在Dcard發文「李洋感覺很寵女朋友」，她在文中說明李洋勵志的故事鼓舞了她，「想拾起過去遇到挫折就放棄的夢想。」賽後她以小粉絲的心態持續關注李洋的IG，並在文中貼出李洋回國後的多張IG限動，「總覺得李洋一直在與大家強調自己有女朋友。」

照片中可見李洋發文句句不離女友，回覆網紅滴妹贈送飲料的限動中，便寫道「連我女朋友也照顧到，身心都被療癒了」、「上次跟女朋友去台中，因為太多人排隊沒有喝到，這次終於喝到了」。李洋分享平時愛玩的手遊遊戲時，也表示「送了我跟女朋友這麼好的卡還有魔法石，我要好好認真玩」。

照片中可見李洋發文句句不離女友，回覆網紅滴妹贈送飲料的限動中，便寫道「連我女朋友也照顧到，身心都被療癒了」。圖／取自 Dcard

對此，原PO指出李洋的強調應該是為了安撫女友，一連串的寵愛行為讓她直呼「如果我是她，一定覺得超安心。」文末她也表示選手的限動、貼文都很有趣，希望廣大鄉民們在奧運結束後，「還能多多支持這些選手們！」

其實李洋曾在接受天下雜誌專訪時透露「女友愛吃醋」，他更笑說有一次比賽搭擋王齊麟拍了他的頭，女友的醋醰瞬間打翻，不滿表示「為什麼齊麟拍你頭？不准」，可見兩人感情十分甜蜜。

李洋分享平時愛玩的手遊遊戲時，也不忘提及女友。圖／取自 Dcard

貼文引起網友熱議，直呼「好男友認證」，「我一直在想是不是因為大家瘋狂叫麟洋結婚，所以他才這麼頻繁的提到女朋友，啊不過看起來感情很好真是太好了」、「我覺得這樣很好耶～雖然大家都在開麟洋玩笑，包括他們自己，但他沒有去阻止或否認網友開的玩笑，而是更加證明自己跟女友的感情，好讚」。

李洋貼心的寵愛女友舉動獲得網友一致好評，直呼「好男友認證」。圖／取自 Dcard

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