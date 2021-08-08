快訊

直播／10萬劑自購莫德納下午抵台 陳時中下午2時記者會說明

北市1確診者8天多次搭捷運 足跡涉及頂溪、古亭、南京復興等站

聽新聞
test
0:00 / 0:00

麟洋原地結婚無望？李洋IG狂寵女友 網全點頭「好男友認證」

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣羽球男雙組合李洋、王齊麟日前在東奧擊敗中國選手拿下金牌，兩人場上互動可愛，李洋更被爆出私下超寵女友，獲得網友一致的「好男友認證」。記者余承翰／東京攝影
台灣羽球男雙組合李洋、王齊麟日前在東奧擊敗中國選手拿下金牌，兩人場上互動可愛，李洋更被爆出私下超寵女友，獲得網友一致的「好男友認證」。記者余承翰／東京攝影

黃金羽球男雙「麟洋配」王齊麟李洋奪下羽球奧運史上首金，成功創造許多話題，也讓奧運熱潮飆到高點。兩人可愛的互動也讓粉絲忍不住催促「原地結婚」，但李洋過去就已透露自己並非單身，也有粉絲眼尖發現他的IG頻繁提及「女朋友」，滿滿的寵愛細節令網友大讚「好男人」！

一名女網友在Dcard發文「李洋感覺很寵女朋友」，她在文中說明李洋勵志的故事鼓舞了她，「想拾起過去遇到挫折就放棄的夢想。」賽後她以小粉絲的心態持續關注李洋的IG，並在文中貼出李洋回國後的多張IG限動，「總覺得李洋一直在與大家強調自己有女朋友。」

照片中可見李洋發文句句不離女友，回覆網紅滴妹贈送飲料的限動中，便寫道「連我女朋友也照顧到，身心都被療癒了」、「上次跟女朋友去台中，因為太多人排隊沒有喝到，這次終於喝到了」。李洋分享平時愛玩的手遊遊戲時，也表示「送了我跟女朋友這麼好的卡還有魔法石，我要好好認真玩」。

照片中可見李洋發文句句不離女友，回覆網紅滴妹贈送飲料的限動中，便寫道「連我女朋友也照顧到，身心都被療癒了」。圖／取自Dcard
照片中可見李洋發文句句不離女友，回覆網紅滴妹贈送飲料的限動中，便寫道「連我女朋友也照顧到，身心都被療癒了」。圖／取自Dcard

對此，原PO指出李洋的強調應該是為了安撫女友，一連串的寵愛行為讓她直呼「如果我是她，一定覺得超安心。」文末她也表示選手的限動、貼文都很有趣，希望廣大鄉民們在奧運結束後，「還能多多支持這些選手們！」

其實李洋曾在接受天下雜誌專訪時透露「女友愛吃醋」，他更笑說有一次比賽搭擋王齊麟拍了他的頭，女友的醋醰瞬間打翻，不滿表示「為什麼齊麟拍你頭？不准」，可見兩人感情十分甜蜜。

李洋分享平時愛玩的手遊遊戲時，也不忘提及女友。圖／取自Dcard
李洋分享平時愛玩的手遊遊戲時，也不忘提及女友。圖／取自Dcard

貼文引起網友熱議，直呼「好男友認證」，「我一直在想是不是因為大家瘋狂叫麟洋結婚，所以他才這麼頻繁的提到女朋友，啊不過看起來感情很好真是太好了」、「我覺得這樣很好耶～雖然大家都在開麟洋玩笑，包括他們自己，但他沒有去阻止或否認網友開的玩笑，而是更加證明自己跟女友的感情，好讚」。

李洋貼心的寵愛女友舉動獲得網友一致好評，直呼「好男友認證」。圖／取自Dcard
李洋貼心的寵愛女友舉動獲得網友一致好評，直呼「好男友認證」。圖／取自Dcard

東奧萬花筒 2020東京奧運 羽球 王齊麟 李洋

延伸閱讀

手滑幫莊智淵「宣布藝名」？小編狂發文求救 網嗨：莊爸好Q

奧運奪牌後傳喜訊！「小清新」文姿云要嫁了 男友身分曝光

東奧前「爆哭懷疑人生」文姿云：媽呀，我真的站上頒獎台了

小林同學不淡定模樣曝 奪冠被要求「1指令」秒驚嚇倒退

相關新聞

麟洋原地結婚無望？李洋IG狂寵女友 網全點頭「好男友認證」

黃金羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋奪下羽球奧運史上首金，成功創造許多話題，也讓奧運熱潮飆到高點。兩人可愛的互動也讓粉絲忍不住高喊催促「原地結婚」，但李洋過去就已透露自己並非單身，也有粉絲發現他的限動也頻繁提及「女朋友」，令網友大讚「好男人」！

東奧17天賽程結束 晚間無觀眾閉幕交棒巴黎

東京奧運今天結束17天賽程後，閉幕式將於晚間登場。受疫情影響，跟開幕式一樣閉門舉行，東京都知事小池百合子屆時將交棒給20...

東京奧運防疫比預期好 台灣舉辦國際賽可借鏡

在疫情籠罩下的東京奧運，今天晚間閉幕，台灣奧運代表團防疫協調官張煥禎表示，東京奧運防疫成效比預料中更好，而相關防疫計畫未...

日本三明治「難以言喻的美味」 新加坡記者愛上這款超商冰品

隨著東京奧運的舉辦，許多外國選手、媒體人來到日本，體驗在地的生活，常常對東京的一切感到驚奇。最近就有外國媒體，稱讚日本的超商冰品、美食，有著難以形容的美味。

東奧直擊／日奪佳績 場外人氣黑翻紅

日本代表團今年在東京奧運拿下超過廿面金牌，創下歷史，選手的好表現也帶動人氣，從開幕時國立競技場外叫囂的抗議聲，到接近閉幕...

英國第一鏈球選手卻生活拮据 上網拍賣東奧紀念品籌錢

英國每日郵報報導，英國第一的鏈球選手、25歲的坎貝爾在電商平台eBay拍賣東京奧運紀念品，包括刻有奧運標誌的Samsun...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。