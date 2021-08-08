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東京奧運防疫比預期好 台灣舉辦國際賽可借鏡

中央社 / 東京8日電
日本東京中央區晴海町的東奧選手村。路透/Sipa USA
日本東京中央區晴海町的東奧選手村。路透/Sipa USA

在疫情籠罩下的東京奧運，今天晚間閉幕，台灣奧運代表團防疫協調官張煥禎表示，東京奧運防疫成效比預料中更好，而相關防疫計畫未來也能成為台灣的借鏡。

2020東京奧運受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，被迫延後一年舉行，今年奧運開始前，東京疫情再次升溫，自8月4日起每日確診人數都在4000人以上，不過張煥禎說：「在選手村內還算乾淨，就算有人確診，人數也都是在個位數。」

選手村內每天都會公布確診人數，張煥禎透露，自7月1日至8月7日為止，奧運選手的總確診人數也僅29人，跟村外相比，「算是控制的不錯，也比我們出發前預期的要更好」。

為防止疫情在選手村內擴散，今年東奧籌委會除要求各國代表團都需配置一名防疫協調官，還配有專屬手機可以直通日本防疫指揮中心，而今年台灣奧運代表團的防疫協調官是聯新國際醫院總院長張煥禎。

張煥禎在7月19日隨主團一起抵達日本東京，也跟著代表團入住選手村，他表示，出發前的確會擔心日本的防疫措施能否落實，「包括在進村前的防堵，以及入村後選手是否配合消毒、戴口罩等相關規定」。

依照日本籌委會的防疫規定，選手在村內每天都需接受唾液PCR篩檢以及配戴口罩，卻沒任何的罰則，張煥禎說：「但我們看到的狀況是村內各國選手都很自律戴上口罩，因為一旦確診就無法出賽，選手只要願意戴口罩，不僅保護了自己，無形之中也保護了其他人。」

張煥禎並強調，各國的防疫協調官除彼此交換意見，相關防疫計畫將來也能成為台灣舉辦國際賽的範本。他並觀察到，在疫情之下仍能正常比賽、訓練的國家，今年奧運的成績都非常好。

另外值得欣慰的是，今年台灣奧運代表團68名選手加上隊職員共170幾人，這次奧運所有檢驗結果全部呈現陰性，張煥禎說，這代表台灣在防疫的宣導上非常成功，大家也都有落實勤洗手、戴口罩的規定。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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