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東京奧運出現真人版航海王？運動員致敬動漫角色引討論

香港01 / 記者洪怡霖／報導
東京奧運在動漫大國日本舉行，有運動員前往東京參賽期間擺出人氣動漫角色的經典動作，令賽場一下子變成像動漫節一樣。 歐新社
東京奧運在動漫大國日本舉行，有運動員前往東京參賽期間擺出人氣動漫角色的經典動作，令賽場一下子變成像動漫節一樣。 歐新社

東京奧運在動漫大國日本舉行，有運動員前往東京參賽期間擺出人氣動漫角色的經典動作，令賽場一下子變成像動漫節一樣。

希臘跳遠選手坦圖高（Miltiadis Tentoglou）8月1日參與決賽。他在跳遠決賽的出場儀式中，張開雙腿，彎腰用左手拳頭觸地，模仿《航海王》（One Piece）主角魯夫的招牌動作。坦圖高跳完5輪後，依舊排在三甲以外，但第6次試跳時造出8.41米、追平第一名的最佳成績，在最後關頭上攀上冠軍寶座。

荷蘭賽艇運動員Kiran Badloe模仿《降世神通：最後的氣宗》中神通王安，頭上頂著一個藍色箭頭。

美國跑手賴奧斯（Noah Lyles）4日參加男子200米決賽並奪得銅牌。他上場時效仿《龍七龍珠》中超級賽亞人悟空變身的動作，賽後又身披國旗使出龜派氣功。

美國鉛球運動員奧特達爾（Payton Otterdahl）賽前擺出《航海王》角色佛朗基的經典姿勢並大喊「Super」。他與佛朗基同樣擁有魁梧的身材，可惜佛朗基的力量未能幫奧特達爾贏得金牌，最終排第10名。

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文章授權轉載自《香港01》

東奧萬花筒 2020東京奧運

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