東京奧運出現真人版航海王？運動員致敬動漫角色引討論
東京奧運在動漫大國日本舉行，有運動員前往東京參賽期間擺出人氣動漫角色的經典動作，令賽場一下子變成像動漫節一樣。
希臘跳遠選手坦圖高（Miltiadis Tentoglou）8月1日參與決賽。他在跳遠決賽的出場儀式中，張開雙腿，彎腰用左手拳頭觸地，模仿《航海王》（One Piece）主角魯夫的招牌動作。坦圖高跳完5輪後，依舊排在三甲以外，但第6次試跳時造出8.41米、追平第一名的最佳成績，在最後關頭上攀上冠軍寶座。
El atleta griego Miltiadis Tentoglou, declarado fan de One Piece, quiso dejar este guiño haciendo la pose de la Gear Second de Luffy en los Juegos Olímpicos de Tokio.#ONEPIECE pic.twitter.com/8uLbS7HDKK— One Piece Crew 🥳 (@OPCrew_Oficial) August 2, 2021
荷蘭賽艇運動員Kiran Badloe模仿《降世神通：最後的氣宗》中神通王安，頭上頂著一個藍色箭頭。
美國跑手賴奧斯（Noah Lyles）4日參加男子200米決賽並奪得銅牌。他上場時效仿《龍七龍珠》中超級賽亞人悟空變身的動作，賽後又身披國旗使出龜派氣功。
KAME-HAME-HAAAAAAAAA!@LylesNoah brought the energy at the #TokyoOlympics, securing bronze in the men's 200m final. pic.twitter.com/HVhkTMTWb3— #TokyoOlympics (@NBCOlympics) August 5, 2021
美國鉛球運動員奧特達爾（Payton Otterdahl）賽前擺出《航海王》角色佛朗基的經典姿勢並大喊「Super」。他與佛朗基同樣擁有魁梧的身材，可惜佛朗基的力量未能幫奧特達爾贏得金牌，最終排第10名。
¡Otra referencia a One Piece en los Juegos Olímpicos de Tokio!— One Piece Crew 🥳 (@OPCrew_Oficial) August 5, 2021
El estadounidense Payton Otterdahl hizo el "SUPER" de su compatriota Franky.#ONEPIECE pic.twitter.com/oQo7Q0V9eu
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東京奧運｜跳遠決賽大逆轉希臘選手摘金 銀牌得主負傷哭跪沙池前
文章授權轉載自《香港01》
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