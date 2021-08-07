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金牌選手戴毛像徽章受獎 中國奧會保證不再犯

中央社 / 東京7日綜合外電報導
東京奧運女子自由車兩位中國金牌得主戴著毛澤東頭像徽章站上頒獎台，違反國際奧會對於選手政治表態的規定，遭到警告。中國奧會已發函澄清並保證不再違規，平息了這場風波。 美聯社
東京奧運女子自由車兩位中國金牌得主戴著毛澤東頭像徽章站上頒獎台，違反國際奧會對於選手政治表態的規定，遭到警告。中國奧會已發函澄清並保證不再違規，平息了這場風波。 美聯社

東京奧運女子自由車兩位中國金牌得主戴著毛澤東頭像徽章站上頒獎台，違反國際奧會對於選手政治表態的規定，遭到警告。中國奧會已發函澄清並保證不再違規，平息了這場風波。

路透社報導，國際奧會（IOC）今天表示，針對兩位自由車金牌得主的政治表態，已收到中國奧會寄發的「澄清函」。

國際奧會發言人克勞（Christian Klaue）說：「我們已收到澄清函，並對相關選手發出了警告，同時我們還收到不再違規的保證，因此國際奧會認為，此事已成過去。」

本屆東京奧運即將在明天閉幕，鮑珊菊與鍾天使2日戴著毛澤東頭像徽章現身頒獎典禮，違反奧會憲章第50條規定，即嚴禁選手在頒獎台上展示政治圖騰。

違反規定的兩人是在伊豆自由車競賽館（Izu Velodrome）衛冕女子團體競速冠軍成功後，戴著毛澤東頭像徽章現身頒獎典禮。配戴這種徽章半世紀以來在中國司空見慣，並且通常是中國共產黨員的身分識別標誌。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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