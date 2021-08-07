奪牌效率超高！ 歐洲這小國5人參賽獲3面獎牌

本屆東京奧運會上，迷你代表團之一的聖馬利諾只派出5名運動員分別參加柔道、射擊、游泳和角力4個比賽項目，但他們不僅奪下該國參加奧運史上首面獎牌，更展現超高「奪牌效率」，搶下1銀2銅，共3面獎牌的佳績。

聖馬利諾位於歐洲義大利半鳥，四周被義大利圍繞，形成「國中國」。聖馬利諾的官方語言是義大利文，人口數只有3萬3000人，國土面積僅61.2平方公里（約和嘉義市一樣大），是世界上面積第五小的國家。

日前聖馬利諾女將佩里莉（Alessandra Perilli）在射擊女子不定向飛靶決賽射下銅牌，不但為聖馬利諾進帳首面奧運獎牌，也讓該國改寫奧運史上奪牌最小國家或地區紀錄。當時佩里莉說：「這是我和我的國家獲得的首枚奧運獎牌，雖然我們是一個小國，但我非常自豪！」

隨後佩里莉又和貝里（Gian Marco Berti）搭檔，拿下射擊不定向飛靶混合團體銀牌，接著5日進行的自由式角力男子86公斤級銅牌戰，24歲的聖馬利諾選手阿敏（Myles Amine）擊敗印度名將、世錦賽亞軍普尼亞（Deepak Punia）成功鍍銅，而這已是聖馬利諾在本屆奧運獲得的第三面獎牌，堪稱奪牌效率最高的國家。

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