桌球／田志希轉籍南韓「換臉」 大方回應：77萬韓幣做的喔

由中國轉籍至韓國的桌球女將田志希日前被翻出整形前後對比圖，令網友直呼這根本是「換頭術」，田志希對此則大方回應割雙眼皮的價格：「77萬韓幣喔。」

田志希出生於中國河北，13年前搬到韓國居住，2011年正式取得韓國籍。他日前在女單八強賽不敵世界排名第二的日本伊藤美誠後，中國網友PO出田志希在中國打球時的照片與現在樣貌對比，在微博上表示「田志希整形了嗎」、「大家都知道很多中國女會去韓國動手術」諷刺他的外表差異太大。

南韓女子桌球好手田志希。 路透社

不過，對此田志希在微博分享網友合成的整形前後對比圖，有人詢問：「姐，求公布醫院。」他也大方回應：「做雙眼皮的嗎？77萬韓幣喔。」隔天，她又再發一張自拍照然後寫上：「自己開心最重要！」並逐一留言回覆網友自己保養皮膚的方法，大器回應令網友印象深刻。

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