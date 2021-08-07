猛到讓人好心動、全台大喊「我愛妳」！盤點20大「美萌帥颯」台灣奧運女神

這些女神讓全台運動魂炸裂！

東京奧運登場，全台掀起一股奧運熱，大家天天守在螢幕前，為台灣選手加油打氣，不僅男神一波狙擊少女心，女神們更是層出不窮，一個比一個更迷人！

不只奪牌熱門人選舉重女神郭婞淳、世界球后戴資穎備受矚目，空手道精靈文姿云、射箭女將譚雅婷等好手，也是吸粉無數。今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，為大家獻上今年東京奧運十大討論度最高台灣奧運女神，快來看看你的第一名有沒有入列！

image source:fb/郭婞淳 KUO, Hsing-Chun

No.10 陳念琴

「要比賽就要拿到奧運金牌！」拳擊女王陳念琴霸氣十足的宣言，帥氣程度破錶，超狂氣勢橫掃千軍，出拳狠勁配上猛力，底下直接一排愛心刷起來。

為了練拳擊，國中就一個人離開馬祖在本島訓練、生活，她說自己的心很軟，家人更是最軟的那一塊，常常和爸媽通電話，眼淚就忍不住落下。二度站上奧運擂台止步八強，她也流下不甘的淚水，誓言下次一定要把金牌奪回來！

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No.9 陳思羽

三度征戰奧運的陳思羽，積極進攻加上「重砲級揮拍」，已經是桌球迷心中的超強女帝，因為太愛吃棒棒糖，還有個可愛的綽號「棒棒糖女孩」。

未滿18歲就登上奧運舞台，卻發現罹患號稱「運動員殺手」的僵直性脊椎炎，但為了最愛的桌球，她學會和疼痛和平相處，就算每次都要打止痛，能夠上場就是幸福。最厲害的是，思羽隨時都充滿幹勁，讓人忍不住就想為她加油！

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No.8 黃筱雯

剛剛奪下台灣史上首面奧運拳擊獎牌的「拳擊女孩」黃筱雯，左手滿滿彩色刺青，也引起外媒好奇報導。刺青大多走可愛風格，美人魚、奇奇蒂蒂、小飛象顯示童心的一面，其中最特別的就是「台灣地圖」，象徵她為國家爭取光榮的決心。

她也不忘在繃帶上寫下國家「台灣」，奮戰心和愛國精神，連奧運大會的人都被感動，每次幫她綁繃帶都會畫上愛心，新一代女神無誤！

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No.7 謝喜恩

謝喜恩出身運動世家，是個不折不扣的陽光正妹，喜愛嘗試各種運動，從跆拳道轉攻田徑，在百米跨欄與跳遠展現過人天賦，一度稱霸國內女子百欄，榮登「跨欄女神」。

天性樂天的她有些傻氣，站在田徑場上只會為了目標向前，就算首次踏上奧運殿堂就挑戰100公尺賽跑，而非擅長的跨欄，但還是要全力以赴。而作為東京奧運田徑隊中唯一的紅花，她也有滿滿少女心，賽前收到最愛偶像婁峻碩的加油影片，就讓她嗨到直呼：「油錶已經滿出來！」

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No.6 吳佳穎

烏黑長髮加上水汪汪大眼睛，「射擊甜心」吳佳穎，深圳世大運因參賽證件照太甜美，在大陸瞬間爆紅，不只獲封「最美證件妹」，走在路上更是時不時就被攔下要簽名合照。今年她在東京奧運女子25公尺手槍射下第五名，寫下中華隊史上最佳成績。

她平時走甜姐兒路線，對於指甲保養更是情有獨鍾，還會自己做光療，但一拿起手槍瞬間殺氣騰騰，場上帥氣、場下優雅的反差萌，加上活潑外向的性格，迷倒眾多少男少女。

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No.5 陳玟卉

陳玟卉首度挑戰奧運，就在女子舉重64公斤級拿下了銅牌，一度以為無緣奪牌的她本來還在後台哭著收東西，看到最終排名才讓她喜極而泣，直呼心情像是三溫暖。

起初陳玟卉接觸的是田徑，後來因為不喜歡跑步，覺得舉重有冷氣吹、不用曬太陽，訓練時間也比較短，結束後還有東西吃，就這樣踏上她的舉重之路。率直的性格也讓網友覺得她好可愛，紛紛留言鼓勵「你超棒！我們以你為榮。」

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No.4 鄭怡靜

人稱「靜靜」的鄭怡靜出身運動世家，曾以14歲之姿成為最年輕成人國手！這次在桌球混雙與林昀儒搭檔，擊敗了法國，拿下銅牌，也是台灣桌球史上第一面獎牌。

平常鄭怡靜最愛喝可樂，卻因為比賽被教練嚴格禁止。結果在賽後偷喝可樂轉換輸球的心情，卻被教練抓包，發現被教練看到後，還連忙把可樂藏到身後，心虛的模樣可愛到讓人融化，展現和在球場充滿殺氣截然不同的一面。

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No.3 羅嘉翎

年僅19歲、身高有183公分的「跆拳道甜心」羅嘉翎，逆天長腿的完美比例，根本是跆拳道界的超模，甜美長相更是圈粉無數網友！

首次征戰奧運就奪下銅牌，清秀的顏值與絕佳的跆拳道技巧，讓鄉民們底下紛紛留言喊「老婆」，躍升新一代「國民女友」！她自稱「國民吃貨」，私下愛做甜點、彈琴，手搖飲料和火鍋更是最愛，常常PO美食照，讓不少粉絲笑說再吃下去就要換量級！

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No.2 戴資穎

「世界球后」小戴戴資穎在東奧賽場上奮力拚搏的身影，讓全台民眾屏氣凝神、守著電視為她加油！最後雖惜敗，以2比1取得銀牌，但仍是台灣人心中最棒的羽球女神，也為台灣羽球寫下精彩的一頁。

不同於球場上的強悍帥氣，私下愛漂亮的戴資穎很時髦，穿搭也相當時尚。愛吃美食的她，跟美食合照時心情都特別愉悅幸福。身為「狗派」的她很喜歡跟狗一起玩耍。平時的她也相當孝順，時常跟阿嬤視訊聊天，還買電梯透天厝讓阿嬤移動更方便。率真可愛又溫暖的形象讓許多網友直呼越來越喜歡她了。

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No.1 郭婞淳

「舉重女神」郭婞淳在東奧女子59公斤級舉重項目中輕鬆地舉出金牌、更以優異成績刷新了奧運的舉重紀錄！相比其他選手在場上面目猙獰、臉部漲紅的吃力模樣，郭婞淳卻是那麼的從容優雅，讓網友感嘆，這麼嬌小的體型，竟然有這麼大的爆發力，真的超強啊！

神力女超人原來是個浪漫的小女人，身為「粉紅控」，這次出賽的粉紅色戰袍也是親自挑選，愛漂亮的她，也很注重小飾品搭配，比賽時配戴的香奈兒耳環也因她意外爆紅。她從小就嚮往彈鋼琴，現在最大的興趣就是有空時練琴。還時常拿奪牌獎金捐款行善，真的是人美心也美呀！

我國「舉重女神」郭婞淳在東京奧運女子59公斤級比賽奪下金牌，她在拿到獎牌後泛紅了眼眶。聯合報資料照片

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年7月23日至2021年8月2日，共11天。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台灣奧運女神』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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