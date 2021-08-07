印度23歲拳擊女將贏銅牌造福全村 獲贈一條2公里新路

不少東京奧運的獲獎健兒都會收到各大企業送出的禮物或服務，在印度，23歲拳擊女運動員博爾戈哈因（Lovlina Borgohain）得到一份特別禮物，就是鋪設一條新路，以迎接這位功臣回家，這份禮物更是造福全村。

博爾戈哈因8月4日在日本東京成功奪得奧運女子拳擊69公斤級銅牌，這是印度拳擊代表時隔9年再贏得奧運獎牌，全國為此高興。博爾戈哈因不但贏得個人榮譽，她出生所在地的阿薩姆（Assam）邦政府隨即向她的家人提供財政支援。

通往銅牌得主家

地方政府還決定為博爾戈哈因在家鄉的村莊鋪設一條新路，她所屬的村莊距離最近的城鎮有3公里遠，其中近2公里本來是泥路，如今地方政府鋪設這條2公里的新路，未來能方便車輛通行，道路將通向這位奧運銅牌得主的家。

博爾戈哈因的父親表示，對於政府興建新路，他感到非常高興，形容是對博爾戈哈因與全村人的獎勵。目前工程已在開展中。

印度獎牌不多？

印度是人口大國，全國逾13億人，不過從歷史上，印度在奧運的成績不算突出，在今屆東京奧運，截至8月6日，印度取得2銀3銅的成績，排名65位。

據美媒分析，印度缺乏資金和適合的基礎設施，因此難成為奧運強國，再者在印度最受歡迎的運動是板球，最好的運動員大多數從事這運動，惟板球不是奧運比賽項目，也是為何印度在獎牌榜落後的原因之一。

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文章授權轉載自《香港01》

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