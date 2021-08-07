田徑／巴西獎牌得主 頒獎台行軍禮惹猜疑

東京奧運男子400公尺跨欄銅牌桑托斯（Alison dos Santos）和女子10公里馬拉松游泳金牌古尼雅（Ana Marcela Cunha）等巴西運動員在領獎台上行軍禮掀起話題，並引起猜疑。

有些人認為這是運動員擺明政治立場，支持軍人出身的總統波索納洛（Jair Bolsonaro），但在領獎台上行軍禮不一定代表政治態度。

古尼雅行軍禮的影像在網路瘋傳後，前巴西游泳女將馬蘭豪（Joanna Maranhão）在社群媒體發文捍衛古尼雅並非在政治上定位自己，而是因為她是海軍中士，隸屬巴西國防部在2008年創設的「高性能運動員計畫」（PAAR），所以行軍禮致敬。

這項計畫為訓練巴西高性能運動員提供聯邦資源，最初創設目的是投資體育，特別是針對2011年在里約熱內盧舉行的世界軍人運動會，而它也真的起作用，因為巴西在獎牌榜上領先，共獲114面獎牌，包括45金、33銀和36銅。

這是巴西在歷屆世界軍人運動會最佳表現，從那時起，巴西也加快鞏固成為軍人體育強國之一。2019年在中國舉行的第七屆世界軍人運動會，巴西共獲得88面獎牌（21金、31銀、36銅），在獎牌榜名列第三，僅次於地主國中國（239面獎牌）和俄羅斯（161面獎牌）。

高性能運動員計畫不只為世界軍人運動會做準備，也成為支持巴西運動員參加世界錦標賽和奧運等其他比賽的重要工具。

諸如參加東京奧運的302位巴西運動員中，有91位隸屬三軍。除了古尼雅和退休陸軍上尉桑托斯，奪得帆船金牌的孔濟（Kahena Kunze）和柔道銅牌的卡爾寧（Daniel Cargnin）是海軍中士，游泳銅牌謝佛（Fernando Scheffer）和拳擊銅牌泰謝拉（AbnerTeixeira）是陸軍中士，將爭奪金牌的女子拳擊選手費瑞拉（Beatriz Ferreira）和男子拳擊選手孔塞桑（Hebert Conceição）也都是海軍中士。

馬蘭豪指出，俄羅斯、法國等其他國家都有這類公共政策，而這項計畫的支持，特別是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間，對運動員非常重要，因為許多運動員的合約被所屬俱樂部終止，諸如在東奧撐竿跳勇奪銅牌的布拉茲（Thiago Braz）就被原屬俱樂部提前解約；另一些運動員被減薪。

馬蘭豪也參加過高性能運動員計畫，她說明在奧運這類民間比賽行軍禮只是一種象徵，非硬性規定，所以已登上東京奧運領獎台的巴西軍人運動員中，只有古尼雅和桑托斯行軍禮。

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