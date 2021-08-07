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9訪奧運這次最特殊 美記者爸見證女兒泳賽奪銀

中央社 / 舊金山6日專電
美國運動作家職涯第9度採訪奧運，見證女兒在東奧女泳接力奪銀，寫下最特殊的採訪任務。 法新社
美國運動作家職涯第9度採訪奧運，見證女兒在東奧女泳接力奪銀，寫下最特殊的採訪任務。 法新社

「你怎麼吃大象？一次咬一口。」面對不可能的任務，美運動作家佛德常跟女兒說這句話。他職涯第9度採訪奧運，見證女兒在東奧女泳接力奪銀，寫下最特殊的採訪任務。

22歲的布魯．克佛德（Brooke Forde）是美國加州史丹佛大學的游泳運動員，她在選拔賽中獲選進入奧運隊。爸爸佛德（Pat Forde）是運動畫刊（SportsIllustrated）資深作家，長期報導游泳相關主題。

佛德是採訪奧運的熟手，但今年完全不是那麼一回事。他寫道：「安靜的場地、有限度的活動、謹慎的人際往來；遺憾運動員未能與全世界同儕交流、沈浸在文化與體育大熔爐，共度他們一生中的非凡時刻。」

即使如此，他感受到「每位運動員都很高興抵達東奧，並珍惜這次機會」。

佛德應該是東京奧運現場唯一的非教練家長，那張媒體採訪證讓他在疫年現場觀眾冷清的奧運賽事，得以幾次近距離看見女兒，並捕捉到漏網鏡頭的故事，像是美國隊選手以打橋牌凝聚團隊力的小時光。

他的身分有點複雜，選手中有一人是女兒，加上他和許多運動員及其家長是朋友。他很想扮演義工爸爸的角色，無奈防疫封鎖讓他無法盡點心意，遑論幫孩子們準備水果、果汁或外賣。

最重要的，他必須客觀地報導或批判游泳運動員和教練，又盡量不讓女兒「陷入困難的處境」，這就是他說的「一生中最棒也最奇怪的採訪任務」。

女兒下場游泳比賽那晚，他暫卸工作職責，以父親之姿專心看賽事。如同慣例，賽前他遠遠地對女兒大喊「加油」，不過這次是在奧運記者席。

布魯克．佛德以1分57秒，在女子800公尺自由式大隊接力游出生涯最快速度。最終，美國拿銀，中國和澳洲分別奪金、摘銅，3個國家隊都打破世界紀錄。

賽後佛德往下跑7段階梯，前往混合採訪區和女兒會合，進行他職涯中「最喜愛、最珍惜」的賽後採訪。以往報導其他偉大運動員新聞，今年東奧他寫出不只一篇女兒的故事。

佛德的妻子翠夏（Tricia） 是西北大學前游泳隊員，她把運動基因傳給孩子，培養2子1女都是游泳高手。這回媽媽只能在肯塔基州路易維爾（Louisville）家中守著電視，身兼體育作家與選手爸爸的佛德則在東奧現場，超現實又甜蜜地享受女兒贏牌的光榮時刻。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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