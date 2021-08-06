東奧選手三年前照片曝光 合照人都奪牌讓網驚：神預言

在2018年亞洲運動會期間，球后戴資穎就曾在IG上發出與郭婞淳、文姿云和李智凱的合照，當時4人就在亞運上奪金。時間過了3年，這4人更在本次東京奧運場上橫掃金、銀、銅牌，頻頻創下台灣運動史新的亮眼成績，網友紛紛直呼「太神了」。

日前，有網友在PTT以「還記得這張照片嗎？2018亞運4金得主」為題發文，貼出戴資穎在2018年曾於自己IG發出，與郭婞淳、文姿云和李智凱的合照，網友直呼「2018年亞運，4位金牌得主，全都在東京奧運奪牌了，這張照片真的好神啊」。

確實照片中的四人，在今年東京奧運都有佳績，郭婞淳就以抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤的成績奪下金牌，打破奧運女子舉重紀錄；戴資穎對上中國選手陳雨菲的金牌戰中，也以18:21、21:19、18:21的成績奪銀；李智凱以難度分6.7分、執行分8.7分，總分15.4000分奪下男子鞍馬競賽銀牌。

有「空手道小清新」之稱的文姿云5日時則是闖進空手道四強，與烏克蘭選手安澤利卡‧特利烏加（Anzhelika Terliuga）對戰，最終4比4平手，但裁判判定對手勝出，文姿云最後拿下銅牌。

貼文一出就立刻掀起熱議，網友紛紛留言「真的是全都有挑戰奧運金牌的實力」、「1金2銀1銅」、「都很棒，台灣之光」、「雖然有點遺憾，但這次東奧對台灣人來說也是美好的時光」、「奧運比亞運難太多，這轉換率其實超強了」、「金、銀、銅都是辛苦的成果」。

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