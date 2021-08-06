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影／儘管場內空空蕩蕩 外國志工享受奧運：是回報的一種方式

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Miguel是東京奧運的志工之一。圖／德國之聲
Miguel是東京奧運的志工之一。圖／德國之聲

沒有觀眾，場館內空空蕩蕩，這意味著像Miguel這樣的志願者沒有什麼事情可做。但在巴西里約首次體驗到奧林匹克精神後，他知道自己必須成為東京團隊的一員。現在，他也非常享受這段奧運時光！

本文章由德國之聲授權提供】

東奧萬花筒 2020東京奧運

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