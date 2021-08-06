影／儘管場內空空蕩蕩 外國志工享受奧運：是回報的一種方式

在2018年亞洲運動會期間，球后戴資穎就曾在IG上發出與郭婞淳、文姿云和李智凱的合照，當時4人就在亞運上奪金。時間過了3年，這4人更在本次東京奧運場上橫掃金、銀、銅牌，頻頻創下台灣運動史新的亮眼成績，網友紛紛直呼「太神了」。

2021-08-06 16:53