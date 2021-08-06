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口罩也擋不住的熱情 英記者拍下這張歡送照直呼：太美麗了

聯合新聞網 / 綜合報導
東京奧運場館中志工舉著標語牌，提醒「戴上防護口罩」。 路透社
東京奧運場館中志工舉著標語牌，提醒「戴上防護口罩」。 路透社

日本敬業的服務精神，在世界各國享有美譽。本次藉由奧運的舉辦，許多海外選手、媒體人更不時讚揚日本的服務態度，就連比完賽要離開，都能體會到日本最後的盛情款待。

根據日本媒體「THE ANSWER」報導，過去曾是奧運划船選手，現在則以英國媒體「BBC」記者身份來到日本的平森特（Matthew Pinsent），最近在個人twitter上分享日本機場的照片，表示即使在最後離國之前，仍然體驗得到日本的細膩服務。

平森特指出，現場招呼的服務志工，以英文表示「感謝你們帶來精彩的演出和歡笑，以及來到日本」。最後更是以「arigadou（日文「謝謝」的意思）」作結，即使配戴著口罩，也能感受得到笑容滿面。讓這位英國記者，大讚這些小細節非常美麗。

許多網友紛紛表示「這就是日本的敬重文化」、「一流的組織力」、「太厲害了，簡直不敢置信」、「這就是日本最棒的地方」、「亞洲人都熱情有禮」、「這就能見識到主辦國的熱情」、「日本的日常」、「謝謝你，我是日本人，很高興你過得開心」、「以後再來日本玩啊」。

東京奧運志工。 歐新社
東京奧運志工。 歐新社

東奧萬花筒 2020東京奧運

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