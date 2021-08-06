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一種羽球各自表態 德媒：對陳雨菲是懲罰、對戴資穎是生活

聯合新聞網 / 綜合報導
本屆東奧台灣世界球后戴資穎最終於金牌戰以1：2不敵中國好手陳雨菲，有德國媒體《南德意志報》透過兩人過去專訪，從同樣的問題了解不同的文化與國情，發現兩岸運動員對於賽事的想法大為不同。 美聯社
本屆東奧台灣世界球后戴資穎最終於金牌戰以1：2不敵中國好手陳雨菲，有德國媒體《南德意志報》透過兩人過去專訪，從同樣的問題了解不同的文化與國情，發現兩岸運動員對於賽事的想法大為不同。 美聯社

本屆東奧台灣世界球后戴資穎最終於金牌戰以1：2不敵中國好手陳雨菲，有德國媒體《南德意志報》透過兩人過去專訪，從同樣的問題了解不同的文化與國情，發現兩岸運動員對於賽事的想法大為不同。

文中提到，陳雨菲的穩定與戴資穎的變化多端，恰巧反應了中國與台灣社會的差異，而從兩人的問題也可以看出些許端倪。

被問道學習打羽球的契機，戴資穎表示：「我從小就開始打球，小時候常陪爸媽一同去球場，自然而然就愛上了這項運動。」陳雨菲的回答則是「打從2004年的杭州，因為我小時候太調皮了。」

至於被問到自己印象最深刻的成就，戴資穎覺得是超級賽的第一場決賽，「那天剛好是我的生日，全場觀眾一起祝我生日快樂。」陳雨菲選擇的是2017年世錦賽，因為當時她獲得季軍。

該報做出結論，對中國的陳雨菲來說，羽球就像一種懲罰，她從中拿下勝利為的是報效國家，而對戴資穎來說，羽球賦予了她生涯的璀璨時刻，讓她的人生更加精彩，根據兩人的回答可以看出，中國就像一台巨大的獎牌工廠，而台灣的人們更注重在生活。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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