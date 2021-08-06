鉛球／稱中國金牌鞏立姣「女漢子」 央視記者挨批

中國鉛球選手鞏立姣在東京奧運女子鉛球決賽奪得金牌後，日前接受中國中央電視台訪問時，被記者形容是「女漢子」，又被問「接下來可以做自己了嗎？」此事引發性別刻板印象的議論。

32歲的鞏立姣過去參加過3屆奧運，獲得過第4名、季軍和亞軍，第4度征戰奧運終於圓了金牌夢。她這次奪金，是中國田徑隊本屆賽事首面金牌，也是中國代表團本屆奧運獲得的第22面金牌。

根據中國中央電視台4日播出的採訪片段，央視的記者先是說「鞏立姣留給我一個女漢子的形象」，接著便詢問起鞏立姣「因為你之前是女漢子，為了鉛球，接下來可以做自己了嗎？」

鞏立姣略作思考後回答「如果真要說不練的話，可能就減肥，然後結婚生孩子吧。」她並說，這是「人生必經之路。」

接下來的採訪片段中，鞏立姣又被詢問是否有男朋友、想找什麼樣的伴侶、和未來的伴侶誰會更擅長比腕力等。

這段採訪事後在中國社群平台新浪微博引發議論，截至目前，關於鞏立姣採訪事件的話題頁「#女性能被談論的只有婚姻嗎？」瀏覽量達3.4億次。

許多中國民眾留言批評央視記者的問題如同「多管閒事的親戚」；也有人質疑，為什麼奧運金牌得主也要遭受性別刻板印象。

中國文化類自媒體「視覺志」甚至在官方微博刊文表示，「鞏立姣，東奧會女子鉛球冠軍，不是她嫁不出去，是這屆男人沒幾個配得上她。女性可以被談論的不是只有婚姻和外貌，還有夢想和成功。」

鞏立姣事後則透過她的官方帳號回應這篇微博，表示「完全說出了我的心聲！謝謝。」

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