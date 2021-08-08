日本三明治「難以言喻的美味」 新加坡記者愛上這款超商冰品

隨著東京奧運的舉辦，許多外國選手、媒體人來到日本，體驗在地的生活，常常對東京的一切感到驚奇。最近就有外國媒體，稱讚日本的超商冰品、美食，有著難以形容的美味。

根據日本媒體「THE ANSWER」報導，加拿大記者艾雯（Lori Ewing）近日在個人twitter上分享，表示她在一次晚餐選擇了Lawson便利商店販售的「雞蛋三明治」，並且形容這款三明治，有種「既不自然又難以形容」的美味，很是讓他驚艷。

Dinner. Because in the words of Anthony @Bourdain “The unnatural, inexplicable, deliciousness of the Lawson’s egg salad sandwich.” #Tokyo2020 pic.twitter.com/mKWelssj67 — Lori Ewing (@Ewingsports) August 2, 2021

除了三明治之外，報導指出，新加坡記者莫瀚（Matthew Mohan）也在twitter上，分享一張日本冰品「Choco Monaka Jumbo雪派」的照片，並且宣稱「我找到最棒的冰了」。「Jumbo雪派」是森永製菓旗下產品，由餅乾外殼包覆著香草冰淇淋與巧克力脆片，是便利商店隨處可見的日本國民冰品。

Away from sports and #Tokyo2020, I discovered the best convenience store ice-cream last night… pic.twitter.com/tkbtoBhnNj — Matthew Mohan (@MatthewMohanCNA) August 2, 2021

許多日本網友也表示認同「真的很好吃，賣到國外絕對會紅」、「長時間在國外，就會覺得日本的食物真的很好吃」、「便利商店好吃的冰真的很多」、「日本便利商店的東西很豐富，便當、點心味道都是一等一」、「做冰就是日本擅長的地方」、「還有比Jumbo雪派好吃的冰喔，多試試幾個吧」。

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