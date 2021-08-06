英國跳水王子戴利場邊「取貨毛線」 奧運紀念版毛衣亮相
東京奧運跳水項目男子雙人10米高台冠軍的英國「跳水王子」戴利（Tom Daley）被鏡頭捕捉到他於場館一邊看比賽一邊織毛衣。他8月5日於社交媒體公開最新作品，那是一件織有英國隊字樣的「東京奧運紀念版」毛衣。
戴利8月1日到場館觀看女子3米彈板決賽時就被捕捉到織毛衣的畫面。翌日，他再到場館觀賽，可見大作已經逐漸成形。鏡頭還捕捉到戴利走到一名工作人員身旁「取貨」，貨物正正是毛線。有電視廣播員笑言，如果電視台或Netflix不為戴利開設有關編織或鈎織的節目，「我們所有人都很失敗」。
Incredible scenes at the diving.— Scott Bryan (@scottygb) August 3, 2021
“@TomDaley1994 just being delivered a whole new bag of yarn.” pic.twitter.com/9OY1r6fLQ9
戴利「密密織」，最終完成作品。這件「東京奧運紀念版」毛衣背後有奧運五環和英國隊的標誌，胸前還特別織有「東京」字樣。他表示，到達東京時就希望製作一些能夠讓他於未來回想到奧運的東西，於是就設計了這樣的圖案。他還趁機希望大家向慈善團體捐款。
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文章授權轉載自《香港01》
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