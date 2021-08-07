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東奧的熱血話題，你都跟上了嗎？

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
東京奧運開幕至今的熱議網路話題聲量。 圖片來源/Unsplash
東京奧運開幕至今的熱議網路話題聲量。 圖片來源/Unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤東京奧運開幕至今的熱議網路話題聲量，帶您了解本屆奧運的熱門話題。

東京奧運賽況激烈，每天賽事如火如荼的進行，除了選手戰況打得激烈、觀眾看得熱血，場外也處處是亮點。在這段期間內不少人跟著選手歡呼、泛淚，但也有些爭議話題陸續浮出，東奧熱議話題一個接一個。

奧運熱議話題有感動、有爭議、有熱血！

東奧熱議話題事件。 Social Lab社群實驗室/製圖
東奧熱議話題事件。 Social Lab社群實驗室/製圖

東京奧運賽事持續進行中，不少運動項目獎項已經開牌，在賽事中發生的每個「感動瞬間」都讓台灣網友動容。其中，台灣選手在賽場上全力奮戰，刷新台灣參加奧運以來的最佳紀錄，「中華隊屢創佳績」的捷報讓不少網友感動。另外，中華隊在奧運開幕式進場時，日本電視台NHK主播喊出「台湾です！」，直呼「台灣」一事，也受到網友熱議，紛紛感動表示「謝謝日本」、「台日友好啊！」。

在全台民眾瘋東奧之際，不少台灣藝人發文為中華隊的選手加油，但「挺台灣國手」的舉動，卻遭到中國網友出征，藝人小S徐熙娣更因此慘遭4個品牌切割，該事件更成為本屆奧運最受爭議的話題之一，有些網友表示「現在連自己家鄉的選手都不能支持了？」、「她(小s)敢發文道賀運動員就給推阿」。另一項爭議話題則來自藝人陳建州與范瑋琪使用非法機上盒「安博盒子」觀賽，讓不少網友對「看盜版轉播」的行為再掀一波討論。

而網友除了討論選手的賽事，如「戴資穎」與「林昀儒」每每出賽都引起許多人關注，但選手的「高顏值」也創下許多話題聲量，如英國跳水選手「Tom Daley」，因其在賽場旁織毛衣的可愛畫面，與其陽光、帥氣的外型，使得不少網友表示被電暈。而台灣「天菜級」選手──「楊勇緯」與「王冠閎」，兩人在場上的奮力與帥氣臉孔，讓不少台灣女網友搶當「楊太太」、「王太太」，兩人的粉專人氣更是一夕之間爆漲，成為話題熱搜。

本應辦在2020年的東京奧運因受疫情影響而延宕一年，但各國選手用自己在賽場上的全力一搏，掃淨因疫情而低迷的全球氛圍。東京奧運即將邁入尾聲，在接下來的每場賽事中，不妨少點爭論，多點為榮登最高殿堂的各國選手們加油吧！

觀看原文→ https://bit.ly/3CsB3F5

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

東奧萬花筒 2020東京奧運

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