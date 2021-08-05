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不愛體育！日本20歲女拳手剛奪金喊退休 特殊癖好驚呆眾人

聯合新聞網 / 綜合報導
20歲的日本選手入江聖奈，在女子羽量級拳擊決賽，以5：0擊敗菲律賓選手，成功奪得金牌。 新華社
20歲的日本選手入江聖奈，在女子羽量級拳擊決賽，以5：0擊敗菲律賓選手，成功奪得金牌。 新華社

東京奧運即將於本月8日閉幕，現年20歲的日本選手入江聖奈，在女子羽量級拳擊決賽，以5：0擊敗菲律賓選手，成功奪得金牌，這也是日本在奧運女子拳擊項目首度摘金。不過，入江賽後卻表示，不會參加下屆巴黎奧運，已有退休打算。

年僅20歲的入江聖奈，目前仍是日本體育大學三年級的學生，在奪得女子拳擊金牌，接受賽後訪問時表示，自己一點都不愛體育，等到大學畢業後，就會退出拳壇，而這是她首次也是最後一次參加奧運。

至於未來規劃，入江提到，她很喜歡遊戲，因此希望能到遊戲公司任職。此外，入江還有一個相當特別的嗜好，那就是她非常喜愛青蛙，所以如果沒辦法進入遊戲業，找一份跟青蛙相關的工作也很棒。

東奧萬花筒 2020東京奧運 日本 金牌 體育

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