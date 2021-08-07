各國運動選手大集合，這位網路聲量暴衝！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤奧運期間有關「非台籍選手」的網路聲量，帶您了解網友對此屆奧運外國選手的討論焦點。

東京奧運開始至今，各國運動好手在運動場上的表現無不受到網友熱議，而隨著賽事如火如荼地展開，全台觀眾除了準時守候在螢幕前為中華隊加油外，外國選手在場內場外的行為表現也都受到高度關注。

外國選手場內外的表現受關注，與台灣選手的互動成熱議

東奧熱議10大外國選手網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

在所有參加東奧的外國選手中，出戰「羽球」、「桌球」的運動選手普遍受到網友討論，除了因為這兩項賽事本身便是台灣觀眾熱議的賽事之一，外國選手跟台灣選手的對戰賽況也受到不小的關注。

如在女子單打的羽球賽事中，與「戴資穎」對戰過的「陳雨菲」，因其在羽球女單金牌戰的球場策略帶來了網友兩極化的聲量討論；而「辛度」及「依瑟儂」在賽後、場外對戴姿穎的惺惺相惜與亦敵亦友的暖心喊話，讓網友大讚外國選手的運動家精神，紛紛表示「辛度根本又正又強又暖」、「依瑟儂是可敬的對手」等回應。而在羽球男子雙打方面，奪下羽球男雙銀牌的中國雙塔「劉雨辰」、「李俊慧」兩人，在直落二敗給台灣「麟洋配」之後，頒獎畫面卻未在央視上播出一事，也受到不少討論。

另方面，在桌球賽事上與小林同學「林昀儒」對戰的「樊振東」與「奧恰洛夫」，也引發網友關注，不少人在賽後直呼「很精彩的比賽，讓我們看得很享受」、「最後那局真的是心臟一直痛」。而賽後，樊振東與奧恰洛夫兩人也對林昀儒的表現給予高度的肯定，使得網友對兩人的風範亦給予大讚。此外，在昨（3日）桌球男子團體賽中，林昀儒也再戰奧恰洛夫成功上演「王子復仇」，不少網友對這場精采對決表示「雖然輸德國，但小林贏了奧恰，報了個人賽一箭之仇」、「精彩球賽，看的很開心！」。

而日本「伊藤美誠」與「水谷隼」在逆轉勝、奪下桌球男女混雙金牌之後，因部分中國網友不理智的「出征」行為，也讓台灣網友為兩位的處境發聲、熱議，帶動兩位選手的網路討論聲量。

輸贏、勝敗乃兵家常事，在本次東京奧運中，各國選手努力一搏，奮力為自己留下亮眼的成績。而守在螢幕前的觀眾，除了欣賞自家選手大放異彩的表現外，也應保有「運動家」的理智精神，共同為接下來的每場賽事、每位選手奮力加油！

觀看原文→ https://bit.ly/3fAkexT

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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