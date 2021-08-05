東京灣水質又出事？ 馬拉松泳賽選手上岸後「身上爬滿黑點」

東京奧運男子鐵人三項項目多名選手衝線後齊齊狂嘔一幕，令世人持續關注東京灣的水質問題。4日展開的10公里游泳馬拉松賽事，再揭東京灣水質狀況。

游泳馬拉松女子組賽事，過程意想不到地激烈，在這個最長距離的奧運游泳比賽，泳手一起湧到終點，猶如力爭上游產卵的鮭魚一樣爭先衝線，巴西游泳選手肯娜（Ana Marcela Cunha）快手拍板衝線封后。

第二和第三名分勝負，上屆冠軍荷蘭泳手盧雲達爾（Sharon van Rouwendaal）奪銀，澳洲泳手李爾（Kareena Lee）第三，中國選手辛鑫則得第八名。

中國泳手練習後身上爬滿小黑點

鐵人三項選手衝線後狂嘔一幕，並未重演，但中國游泳選手辛鑫在賽前練習上水後的一個動作，再揭東京灣的水質問題。

根據中國媒體網易體育報導，辛鑫上水後的第一件事，就是請在場工作人員幫忙，捉走爬滿身上的小蟲。從動態圖片中可見，辛鑫背上有幾顆細小的黑點，工作人員用手幫她捉走。觀看直播的不少中國網友發現，她背上有大量不知名小黑點，直呼「太嚇人了，好噁心」。

中國泳手辛鑫完成奧運游泳馬拉松，身上爬滿許多小蟲（紅圈）。 圖／網路影片截圖

參與賽事的中國另一泳手夢穎賽後表示，「沒有感覺到身體上有任何的不舒服，鐵人三項賽游泳賽場個人感覺並沒有異味。」

東京奧運鐵人三項男子組賽事，挪威選手保明菲特（Kristian Blummenfelt）衝線後跪在地上狂嘔，之後多位選手過終點後，齊齊吐出大量嘔吐物的景象，震驚全球。保明菲特完成賽事後要由工作人員攙扶，坐着輪椅離場，令人關注舉行賽事的東京灣水質問題。

事實上，東京灣長年發臭，外媒早在東京奧運前關注到那兒的水質問題，可是奧運將至，日本政府未處理好，賽事便已經展開，結果選手在東京灣比賽後紛紛出事，成為全球笑柄。

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文章授權轉載自《香港01》

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