快訊

疫苗預約平台被政府事先打勾？學者：國外有先例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東京灣水質又出事？ 馬拉松泳賽選手上岸後「身上爬滿黑點」

香港01 / 吳慕兒
東奧鐵人三項比賽結束後，多名選手跪地嘔吐。法新社
東奧鐵人三項比賽結束後，多名選手跪地嘔吐。法新社

東京奧運男子鐵人三項項目多名選手衝線後齊齊狂嘔一幕，令世人持續關注東京灣的水質問題。4日展開的10公里游泳馬拉松賽事，再揭東京灣水質狀況。

游泳馬拉松女子組賽事，過程意想不到地激烈，在這個最長距離的奧運游泳比賽，泳手一起湧到終點，猶如力爭上游產卵的鮭魚一樣爭先衝線，巴西游泳選手肯娜（Ana Marcela Cunha）快手拍板衝線封后。

第二和第三名分勝負，上屆冠軍荷蘭泳手盧雲達爾（Sharon van Rouwendaal）奪銀，澳洲泳手李爾（Kareena Lee）第三，中國選手辛鑫則得第八名。

中國泳手練習後身上爬滿小黑點

鐵人三項選手衝線後狂嘔一幕，並未重演，但中國游泳選手辛鑫在賽前練習上水後的一個動作，再揭東京灣的水質問題。

根據中國媒體網易體育報導，辛鑫上水後的第一件事，就是請在場工作人員幫忙，捉走爬滿身上的小蟲。從動態圖片中可見，辛鑫背上有幾顆細小的黑點，工作人員用手幫她捉走。觀看直播的不少中國網友發現，她背上有大量不知名小黑點，直呼「太嚇人了，好噁心」。

中國泳手辛鑫完成奧運游泳馬拉松，身上爬滿許多小蟲（紅圈）。 圖／網路影片截圖
中國泳手辛鑫完成奧運游泳馬拉松，身上爬滿許多小蟲（紅圈）。 圖／網路影片截圖

參與賽事的中國另一泳手夢穎賽後表示，「沒有感覺到身體上有任何的不舒服，鐵人三項賽游泳賽場個人感覺並沒有異味。」

東京奧運鐵人三項男子組賽事，挪威選手保明菲特（Kristian Blummenfelt）衝線後跪在地上狂嘔，之後多位選手過終點後，齊齊吐出大量嘔吐物的景象，震驚全球。保明菲特完成賽事後要由工作人員攙扶，坐着輪椅離場，令人關注舉行賽事的東京灣水質問題。

事實上，東京灣長年發臭，外媒早在東京奧運前關注到那兒的水質問題，可是奧運將至，日本政府未處理好，賽事便已經展開，結果選手在東京灣比賽後紛紛出事，成為全球笑柄。

延伸閱讀：

東京奧運｜馬術賽場驚現「巨物」馬匹嚇到唔敢跳　騎師：太逼真

東京奧運｜「全球最性感運動員」僅是去觀光？到日本卻無出賽機會

文章授權轉載自《香港01》

東奧萬花筒 2020東京奧運

延伸閱讀

水上芭蕾／中國花游摘銀 媽媽選手「蛇」影靈巧

東奧桌球場上另類亮點！水谷隼的眼鏡 暗藏百年老店工藝

長泳／男子馬拉松游泳 德國韋爾布羅克酷熱下摘金

長泳／女子10公里馬拉松泳賽 巴西古尼雅奪金

相關新聞

不愛體育！日本20歲女拳手剛奪金喊退休 特殊癖好驚呆眾人

東京奧運即將於本月8日閉幕，現年20歲的日本選手入江聖奈，在女子羽量級拳擊決賽，以5：0擊敗菲律賓選手，成功奪得金牌，這也是日本在奧運女子拳擊項目首度摘金。不過，入江賽後卻表示，不會參加下屆巴黎奧運，已有退休打算。

廠商狂推「決勝點」周邊！ 王齊麟親回：沒意願配合

我國羽球選手李洋、王齊麟組成的黃金男雙「麟洋配」，在東京奧運勇奪金牌，而關鍵性的最後一球「決勝點」被判定為界內（in）的畫面，瞬間被各大網站瘋傳，許多廠商也火速推出相關周邊商品。不過王齊麟親自在一則相關貼文中回應「沒有意願配合」，讓網友紛紛尷尬留言「被本人殺球了」、「趕快撤下吧」。

空手道女將介紹選手村「深夜食堂」 網讚：根本寶庫

日本服務業的敬業精神，總是讓國外旅客相當驚艷。隨著東京奧運的舉辦，許多選手們也在參賽期間，體驗到日式高品質的服務。就有東奧選手拍片，分享在東奧選手村內的「深夜食堂」影片。

東京灣水質又出事？ 馬拉松泳賽選手上岸後「身上爬滿黑點」

東京奧運男子鐵人三項項目多名選手衝線後齊齊狂嘔一幕，令世人持續關注東京灣的水質問題。4日展開的10公里游泳馬拉松賽事，再揭東京灣水質狀況

東奧火熱進行 各國奪牌選手道出心理壓力

東京奧運在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情全球延燒之際舉辦，註定它在歷史上獨特的地位，體育選手的心理健康也成...

水上芭蕾／頒獎誤稱烏克蘭為ROC 東奧組委會致歉

東奧水上芭蕾女子雙人自由自選項目昨天頒獎，主辦單位在介紹烏克蘭選手時，誤稱為俄羅斯奧林匹克委員會（ROC）。東奧暨帕運組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。