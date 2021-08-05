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廠商狂推「決勝點」周邊！ 王齊麟親回：沒意願配合

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣羽球雙人組合李洋、王齊麟，在東京奧運勇奪金牌光榮返國。 記者陳嘉寧／攝影
台灣羽球雙人組合李洋、王齊麟，在東京奧運勇奪金牌光榮返國。 記者陳嘉寧／攝影

我國羽球選手李洋、王齊麟組成的黃金男雙「麟洋配」，在東京奧運勇奪金牌，而關鍵性的最後一球「決勝點」被判定為界內（in）的畫面，瞬間被各大網站瘋傳，許多廠商也火速推出相關周邊商品。不過王齊麟親自在一則相關貼文中回應「沒有意願配合」，讓網友紛紛尷尬留言「被本人殺球了」、「趕快撤下吧」。

東奧羽球男雙金牌戰中，最後一球的界內決勝點畫面，被許多廠商製成周邊產品販售，引發一陣熱潮。一名設計師就在臉書發文，公告計畫推出以該畫面構思的毛巾、卡貼、杯墊、T恤、醫療口罩等商品，並於貼文中標記兩名選手的帳號，讓不少網友湧入詢問購買方式。

東奧羽球男雙金牌戰的決勝點畫面，被許多廠商製成周邊產品販售。 圖／東奧直播畫面截圖
東奧羽球男雙金牌戰的決勝點畫面，被許多廠商製成周邊產品販售。 圖／東奧直播畫面截圖

不過，貼文曝光後，王齊麟本人親自在該文章底下回覆，寫道「我們沒有意願配合，請勿以我們的名義做任何銷售行為」；隨後許多網友也紛紛留言「請撤下標記吧，選手當事人都來留言了」、「人家都沒意願了，何必執意要用這種方法」、「被選手本人殺球了」、「踢到鐵板了吧」、「感覺好像被打臉」。

事後，該設計師回應留言，說明目前已將原貼文中的標註與提及選手的字眼撤除，並暫時停止販售計畫，對選手造成不便表達歉意；不過，設計師也強調，此計畫並非以營利為目標，只是希望以設計來致敬賽場上的精采畫面，所得也預計將全數捐出至體育相關單位，希望若有機會，能和選手團隊接洽後，做更詳細的計劃說明和規劃，但王齊麟目前並未再做回覆。

有設計師推出相關周邊並標註選手，但王齊麟本人回覆「沒有意願」。圖擷自facebook
有設計師推出相關周邊並標註選手，但王齊麟本人回覆「沒有意願」。圖擷自facebook

東奧萬花筒 2020東京奧運 羽球 王齊麟

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