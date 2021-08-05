水上芭蕾／頒獎誤稱烏克蘭為ROC 東奧組委會致歉

東奧水上芭蕾女子雙人自由自選項目昨天頒獎，主辦單位在介紹烏克蘭選手時，誤稱為俄羅斯奧林匹克委員會（ROC）。東奧暨帕運組織委員會今天表示，發生營運上疏失，在此致歉。

日本放送協會（NHK）報導，俄羅斯雙人組合昨天在水上芭蕾女子雙人自由自選項目奪金，烏克蘭組合則獲得銅牌。

組織委員會表示，就在頒獎典禮上介紹烏克蘭組合時，發生廣播成「俄羅斯奧委會」（ROC）的疏失。

主辦單位在頒獎典禮上依序用法語、英語及日語3國語言，介紹奪牌者所屬國家或地區，但在法語介紹時出現疏失，發現後當場立即更正也致歉。

烏克蘭兩名銅牌選手起初聽到廣播時，臉上還浮現困惑表情，但之後聽到正確廣播後就站上頒獎台。

儘管烏克蘭方面並沒有對此表達任何抗議或不滿，但組織委員會今天在記者會上仍對此疏失公開致歉。

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