空手道女將介紹選手村「深夜食堂」 網讚：根本寶庫

日本服務業的敬業精神，總是讓全球旅客相當驚艷。隨著東京奧運的舉辦，許多選手們也在參賽期間，體驗到日式高品質的服務。就有東奧選手拍片，分享在東奧選手村內的「深夜食堂」影片。

根據日本媒體「THE ANSWER」報導，亞塞拜然空手道選手伊琳娜（Irina Zaretska），最近在youtube分享奧運選手村的餐廳影片。她拍攝的時間已經是凌晨深夜，用餐的人不多。但是她進到餐廳時，工作人員仍面帶笑意的向他招呼，點頭及揮手表示「您好」、「晚安」。

雖然是深夜時分，但餐廳的伙食仍幾乎照常供應，現場有披薩、麵包、壽司、各種日式料理和水果飲料等等供選手享用。清潔人員也不馬虎，不停清除現場垃圾廚餘，並確實按照分類回收垃圾，確保選手們能在舒適的環境用餐。

餐廳內的食物相當齊全。圖擷取自 youtube

現場提供許多麵包。圖擷取自 youtube

即使在深夜，仍有許多工作人員忙著維持環境清潔。圖擷取自 youtube

這短影片曝光後，網友們也表示「Welcome to Japan」、「餐廳人員真棒」、「太美了！祝你在東奧能有最佳表現」、「謝謝你來日本」、「太讚了，我好想看更多」、「美食的寶庫啊」、「歡迎來到空手道之國日本」，「終於能看到選手村的環境了」、「在日本要盡興喔」。

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