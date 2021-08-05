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空手道女將介紹選手村「深夜食堂」 網讚：根本寶庫

聯合新聞網 / 綜合報導
空手道選手伊琳娜拍片介紹選手村餐廳，大讚日本的服務周到。圖擷取自youtube
空手道選手伊琳娜拍片介紹選手村餐廳，大讚日本的服務周到。圖擷取自youtube

日本服務業的敬業精神，總是讓全球旅客相當驚艷。隨著東京奧運的舉辦，許多選手們也在參賽期間，體驗到日式高品質的服務。就有東奧選手拍片，分享在東奧選手村內的「深夜食堂」影片。

根據日本媒體「THE ANSWER」報導，亞塞拜然空手道選手伊琳娜（Irina Zaretska），最近在youtube分享奧運選手村的餐廳影片。她拍攝的時間已經是凌晨深夜，用餐的人不多。但是她進到餐廳時，工作人員仍面帶笑意的向他招呼，點頭及揮手表示「您好」、「晚安」。

雖然是深夜時分，但餐廳的伙食仍幾乎照常供應，現場有披薩、麵包、壽司、各種日式料理和水果飲料等等供選手享用。清潔人員也不馬虎，不停清除現場垃圾廚餘，並確實按照分類回收垃圾，確保選手們能在舒適的環境用餐。

餐廳內的食物相當齊全。圖擷取自youtube
餐廳內的食物相當齊全。圖擷取自youtube

現場提供許多麵包。圖擷取自youtube
現場提供許多麵包。圖擷取自youtube

即使在深夜，仍有許多工作人員忙著維持環境清潔。圖擷取自youtube
即使在深夜，仍有許多工作人員忙著維持環境清潔。圖擷取自youtube

這短影片曝光後，網友們也表示「Welcome to Japan」、「餐廳人員真棒」、「太美了！祝你在東奧能有最佳表現」、「謝謝你來日本」、「太讚了，我好想看更多」、「美食的寶庫啊」、「歡迎來到空手道之國日本」，「終於能看到選手村的環境了」、「在日本要盡興喔」。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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圖輯／和服、相撲、櫻花成主設計 奧運馬術賽場濃濃日本味

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圖輯／和服、相撲、櫻花成主設計 奧運馬術賽場濃濃日本味

東京奧運的馬術相關項目，於東京「馬事公苑」場地舉辦。這次賽事中，除了日本選手戶本一真在綜合馬術拿下第四、福島大輔在障礙馬術拿下第六，創下好表現之外，場地設計瀰漫著濃濃的日本風味，也成為話題之一。

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