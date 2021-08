牙買加短跑天后分享場上英姿影片 涉侵權遭IG刪文停權

臉書公司(Facebook Inc)今天表示,公司誤將「世界最速女」、奧運金牌短跑女將湯普森-赫拉(Elaine Thompson-Herah)的影像社群媒體Instagram帳號停權。

牙買加短跑女將湯普森-赫拉在社群媒體推特(Twitter)撰文表示,自己因為張貼女子100公尺和女子200公尺短跑勝利的影片遭到停權,因為自己「沒有權利這麼做」。不過,臉書發言人後來表示,雖然內容遭到移除,不過停權一事是錯誤的。

I was blocked on Instagram for posting the races of the Olympic because I did not own the right to do so. So see y’all in 2 days