快訊

「銀河」、「妮妲」接力生成 三颱共舞最新路徑曝光

鴻海砸錢買下旺宏電子六吋晶圓廠 交易金額曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

牙買加短跑天后分享場上英姿影片 涉侵權遭IG刪文停權

中央社 / 東京4日綜合外電報導
女子百米金牌湯普森因分享場上影片而侵權遭IG停權。
女子百米金牌湯普森因分享場上影片而侵權遭IG停權。

臉書公司（Facebook Inc）今天表示，公司誤將「世界最速女」、奧運金牌短跑女將湯普森-赫拉（Elaine Thompson-Herah）的影像社群媒體Instagram帳號停權。

牙買加短跑女將湯普森-赫拉在社群媒體推特（Twitter）撰文表示，自己因為張貼女子100公尺和女子200公尺短跑勝利的影片遭到停權，因為自己「沒有權利這麼做」。不過，臉書發言人後來表示，雖然內容遭到移除，不過停權一事是錯誤的。

湯普森-赫拉在2016年里約奧運取得女子100、200公尺短跑雙金，本屆東京奧運雙雙衛冕成功，在兩屆奧運中拿下4面金牌。但她試圖在擁有31萬名粉絲的臉書旗下Instagram帳號分享東奧衛冕喜悅時，卻顯然事與願違。

她後來在Instagram限時動態上貼文表示帳號已解除停權，還附上微笑的表情符號。

社群媒體日益成為觀眾參與奧運的主要方式。今年，運動員在熱門短影音應用程式TikTok上張貼幕後花絮，包括在備受討論的選手村紙板床跳上跳下來破除「防性愛」迷思。

但在網路上張貼奧運相關內容的類型方面，卻有版權和其他限制。

國際奧會（IOC）表示，移除社群媒體上未經授權的內容是一項自動程序。

國際奧會向路透社表示：「持權轉播商（RHBs）擁有轉播奧運賽事的獨家權利，包括在社群媒體上的發布，運動員必須受邀在自己的帳號中分享由持權轉播商提供的內容，而不能自行發布比賽內容，若發生這種情形，會自動移除社群媒體上的這類內容。」

國際奧會近年已放寬部分更嚴格的社群媒體規範。就在不久前的2016年里約奧運，還規定參與人士必須先行取得國際奧會核准，才能張貼奧運場館內的影音內容。不過依然規定不得張貼「比賽場地」和「場館工作區」的影音。

湯普森-赫拉預計明天將在女子400公尺接力賽中上場，若牙買加隊成功晉級決賽，她將於6日爭取金牌。她和隊友曾在里約奧運贏得女子400公尺接力銀牌。

東奧萬花筒 2020東京奧運

延伸閱讀

NBA／柯瑞提前續約4年 史上首位獲兩張2億美元合約球員

田徑／牙買加湯普森制霸女子200米 連兩屆奧運包辦雙金

大師兄回來了！ 勇士陣容其實很夢幻

田徑／女子百米牙買加湯普森衛冕成功 創奧運紀錄

相關新聞

空手道女將介紹選手村「深夜食堂」 網讚：根本寶庫

日本服務業的敬業精神，總是讓國外旅客相當驚艷。隨著東京奧運的舉辦，許多選手們也在參賽期間，體驗到日式高品質的服務。就有東奧選手拍片，分享在東奧選手村內的「深夜食堂」影片。

廠商狂推「決勝點」周邊！ 王齊麟親回：沒意願配合

我國羽球選手李洋、王齊麟組成的黃金男雙「麟洋配」，在東京奧運勇奪金牌，而關鍵性的最後一球「決勝點」被判定為界內（in）的畫面，瞬間被各大網站瘋傳，許多廠商也火速推出相關周邊商品。不過王齊麟親自在一則相關貼文中回應「沒有意願配合」，讓網友紛紛尷尬留言「被本人殺球了」、「趕快撤下吧」。

圖輯／和服、相撲、櫻花成主設計 奧運馬術賽場濃濃日本味

東京奧運的馬術相關項目，於東京「馬事公苑」場地舉辦。這次賽事中，除了日本選手戶本一真在綜合馬術拿下第四、福島大輔在障礙馬術拿下第六，創下好表現之外，場地設計瀰漫著濃濃的日本風味，也成為話題之一。

東奧桌球場上另類亮點 水谷隼的眼鏡 暗藏百年老店工藝

東奧桌球選手水谷隼的眼鏡，最近成為大家討論的話題；其實它來自日本百年企業山本光學，日本在馬拉松等多項競賽的選手都靠它創下佳績。

牙買加短跑天后分享場上英姿影片 涉侵權遭IG刪文停權

臉書公司（Facebook Inc）今天表示，公司誤將「世界最速女」、奧運金牌短跑女將湯普森-赫拉（Elaine Tho...

外國女記者求助「如何拆飯糰包裝」 日本小七官方發佈撕開指南

前一陣子一名加拿大女記者 Anastasia Bucsis 在前往東京奧運採訪，因緣際會下來到日本便利商店購入「三角飯糰」來享用，但沒想到接下來意外爆紅成為了近期東奧的小插曲。原來，由於「三角飯糰」的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。