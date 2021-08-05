牙買加短跑天后分享場上英姿影片 涉侵權遭IG刪文停權

臉書公司（Facebook Inc）今天表示，公司誤將「世界最速女」、奧運金牌短跑女將湯普森-赫拉（Elaine Thompson-Herah）的影像社群媒體Instagram帳號停權。

牙買加短跑女將湯普森-赫拉在社群媒體推特（Twitter）撰文表示，自己因為張貼女子100公尺和女子200公尺短跑勝利的影片遭到停權，因為自己「沒有權利這麼做」。不過，臉書發言人後來表示，雖然內容遭到移除，不過停權一事是錯誤的。

I was blocked on Instagram for posting the races of the Olympic because I did not own the right to do so. So see y’all in 2 days — Elaine Thompson Herah (@FastElaine) August 3, 2021

湯普森-赫拉在2016年里約奧運取得女子100、200公尺短跑雙金，本屆東京奧運雙雙衛冕成功，在兩屆奧運中拿下4面金牌。但她試圖在擁有31萬名粉絲的臉書旗下Instagram帳號分享東奧衛冕喜悅時，卻顯然事與願違。

她後來在Instagram限時動態上貼文表示帳號已解除停權，還附上微笑的表情符號。

社群媒體日益成為觀眾參與奧運的主要方式。今年，運動員在熱門短影音應用程式TikTok上張貼幕後花絮，包括在備受討論的選手村紙板床跳上跳下來破除「防性愛」迷思。

但在網路上張貼奧運相關內容的類型方面，卻有版權和其他限制。

國際奧會（IOC）表示，移除社群媒體上未經授權的內容是一項自動程序。

國際奧會向路透社表示：「持權轉播商（RHBs）擁有轉播奧運賽事的獨家權利，包括在社群媒體上的發布，運動員必須受邀在自己的帳號中分享由持權轉播商提供的內容，而不能自行發布比賽內容，若發生這種情形，會自動移除社群媒體上的這類內容。」

國際奧會近年已放寬部分更嚴格的社群媒體規範。就在不久前的2016年里約奧運，還規定參與人士必須先行取得國際奧會核准，才能張貼奧運場館內的影音內容。不過依然規定不得張貼「比賽場地」和「場館工作區」的影音。

湯普森-赫拉預計明天將在女子400公尺接力賽中上場，若牙買加隊成功晉級決賽，她將於6日爭取金牌。她和隊友曾在里約奧運贏得女子400公尺接力銀牌。

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