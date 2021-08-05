中國東奧落敗屢遭自己人出征？ BBC：民族主義狂熱所致

本屆東京奧運即將落幕，來自中國的運動員們整體表現仍十分出色，奪牌數更是世界第一，然而國內的群眾卻不這麼認為，據，《BBC》研究顯示，網路上多數的聲量認為低於金牌的表現就是辜負國家，甚至出現奪得銀牌後含淚道歉的畫面，記者葉慧儀透露，這是極端民族主義深入民心的結果。

來自荷蘭萊頓亞洲中心（Leiden Asia Centre）的施耐德（Florian Schneider）博士說道：「對這些人來說，奧運獎牌榜是國家實力的追蹤器，也是國家尊嚴的追蹤器。」雖然其他國家也有運動員遭受辱罵的案例，但這樣的事件在中國卻顯得更加頻繁與自然，甚至成為主流意見。

中國混雙金牌戰輸給日本，遭到中國網友嚴厲批評。 美聯社

中國選手在桌球混雙金牌戰輸給日本，成員之一的許昕賽後難過落淚：「全國球迷都在關注這一場，對於我們兩個人說，首先是沒給自己一個好的結局，包括全國人民也都期待的這場決賽......我覺得這個結局，其實整個中國隊都接受不了。」除了對自家運動員的批評，中國網友還跑到了日本隊水谷隼和伊藤美誠的社群媒體上辱罵，對中國的民族主義者來說，這場比賽不僅僅是一項體育賽事，這是中國和日本之間的對峙。

羽球男子雙打金牌戰輸給台灣「麟洋配」，中國的李俊暉/劉雨辰組合也淪為網路上被攻擊的目標，「你們沒睡醒嗎？你們根本沒有努力。什麼東西！」就連當時位於轉播台的前球員蔡贇一句「他們還不夠好、不夠有經驗」也被網友批為「不愛國」。

施耐德也指出，這些憤怒的聲量有可能不代表多數中國人的意見，美國愛荷華州立大學（Iowa State University）政治學專家哈希德（Jonathan Hassid）博士就透露，這些名為「小粉紅」的中國網友在網路上有著不合比例的發言權，「在一定程度上，這種聲音被放大了，因為對政府的合理批評越來越不可接受。」、「當局已經將民族主義當成理解時事的正確方式，目前當民眾分析中國在世界上的角色時，正在趨向以民族主義框架思考」。

哈希德最後表示，「中國公眾一直被告知，國家的成功很重要，現在中國運動員必須在東京取得成功。」、「中共試圖利用網絡民族主義達到自己的目的，但類似這樣的事件表明，一旦中國民眾被激怒，連國家都很難控制這些情緒，利用民族主義情緒就像騎老虎。一旦老虎開始奔跑，就很難控制，也很難下背。」

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