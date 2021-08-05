圖輯／和服、相撲、櫻花成主設計 奧運馬術賽場濃濃日本味

東京奧運的馬術相關項目，於東京「馬事公苑」場地舉辦。這次賽事中，除了日本選手戶本一真在綜合馬術拿下第四、福島大輔在障礙馬術拿下第六，創下好表現之外，場地設計瀰漫著濃濃的日本風味，也成為話題之一。

根據日本媒體「每日新聞」報導，過去奧運的馬術競技項目，主辦國都會以和該國相關的物件，作為場地設計的一環。例如在2012年倫敦奧運時，就曾利用大笨鐘、倫敦鐵橋和倫敦巴士為造型，設計成比賽現場的障礙物。而本次東京奧運，賽場中也出現了以和服、櫻花、相撲力士等等，各種充滿日本風情圖案裝飾的障礙物。

日本馬術比賽場地設置了許多日式風味的造型障礙物。 路透社

日本馬術比賽場地設置了許多日式風味的造型障礙物。 路透社

日本馬術比賽場地設置了許多日式風味的造型障礙物。 路透社

對參賽選手及馬匹而言，這些圖案雖然有點陌生，不過藉此考驗選手與愛馬的默契，也是競賽的一環。即使碰到從來沒看過的圖案，選手也必須讓馬兒感到安心，「別害怕，只要像往常一樣跳過去就好了」。在賽前也會給予選手和賽馬一段時間確認場地，可以先理解一下現場狀況。

網友們則表示「很有日本色的大會」、「也可以放豬排飯、炸雞、拉麵跟蒲燒鰻魚」、「看到相撲障礙物被馬踢飛笑死」、「可以看奧運又能看橫綱，一舉兩得」、「我想看『勇者鬥惡龍』或『瑪利歐』的障礙物」、「滿多馬其實會怕不倒翁跟相撲力士的」、「我會一點馬術，能在這種場地發揮，正是一流選手的證明」。

日本馬術比賽場地設置了許多日式風味的造型障礙物。 新華社

日本馬術比賽場地設置了許多日式風味的造型障礙物。 路透社

日本馬術比賽場地設置了許多日式風味的造型障礙物。 路透社

日本馬術比賽場地設置了許多日式風味的造型障礙物。 法新社

日本馬術比賽場地設置了許多日式風味的造型障礙物。 路透社

日本馬術比賽場地設置了許多日式風味的造型障礙物。 路透社

日本馬術比賽場地設置了許多日式風味的造型障礙物。 路透社

日本馬術比賽場地設置了許多日式風味的造型障礙物。 歐新社

日本馬術比賽場地設置了許多日式風味的造型障礙物。 路透社

商品推薦