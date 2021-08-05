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圖輯／和服、相撲、櫻花成主設計 奧運馬術賽場濃濃日本味

聯合新聞網 / 綜合報導
日本馬術比賽場地設置了許多日式風味的造型障礙物。 法新社
日本馬術比賽場地設置了許多日式風味的造型障礙物。 法新社

東京奧運的馬術相關項目，於東京「馬事公苑」場地舉辦。這次賽事中，除了日本選手戶本一真在綜合馬術拿下第四、福島大輔在障礙馬術拿下第六，創下好表現之外，場地設計瀰漫著濃濃的日本風味，也成為話題之一。

根據日本媒體「每日新聞」報導，過去奧運的馬術競技項目，主辦國都會以和該國相關的物件，作為場地設計的一環。例如在2012年倫敦奧運時，就曾利用大笨鐘、倫敦鐵橋和倫敦巴士為造型，設計成比賽現場的障礙物。而本次東京奧運，賽場中也出現了以和服、櫻花、相撲力士等等，各種充滿日本風情圖案裝飾的障礙物。

日本馬術比賽場地設置了許多日式風味的造型障礙物。 路透社
日本馬術比賽場地設置了許多日式風味的造型障礙物。 路透社

日本馬術比賽場地設置了許多日式風味的造型障礙物。 路透社
日本馬術比賽場地設置了許多日式風味的造型障礙物。 路透社

日本馬術比賽場地設置了許多日式風味的造型障礙物。 路透社
日本馬術比賽場地設置了許多日式風味的造型障礙物。 路透社

對參賽選手及馬匹而言，這些圖案雖然有點陌生，不過藉此考驗選手與愛馬的默契，也是競賽的一環。即使碰到從來沒看過的圖案，選手也必須讓馬兒感到安心，「別害怕，只要像往常一樣跳過去就好了」。在賽前也會給予選手和賽馬一段時間確認場地，可以先理解一下現場狀況。

網友們則表示「很有日本色的大會」、「也可以放豬排飯、炸雞、拉麵跟蒲燒鰻魚」、「看到相撲障礙物被馬踢飛笑死」、「可以看奧運又能看橫綱，一舉兩得」、「我想看『勇者鬥惡龍』或『瑪利歐』的障礙物」、「滿多馬其實會怕不倒翁跟相撲力士的」、「我會一點馬術，能在這種場地發揮，正是一流選手的證明」。

日本馬術比賽場地設置了許多日式風味的造型障礙物。 新華社
日本馬術比賽場地設置了許多日式風味的造型障礙物。 新華社

日本馬術比賽場地設置了許多日式風味的造型障礙物。 路透社
日本馬術比賽場地設置了許多日式風味的造型障礙物。 路透社

日本馬術比賽場地設置了許多日式風味的造型障礙物。 路透社
日本馬術比賽場地設置了許多日式風味的造型障礙物。 路透社

日本馬術比賽場地設置了許多日式風味的造型障礙物。 法新社
日本馬術比賽場地設置了許多日式風味的造型障礙物。 法新社

日本馬術比賽場地設置了許多日式風味的造型障礙物。 路透社
日本馬術比賽場地設置了許多日式風味的造型障礙物。 路透社

日本馬術比賽場地設置了許多日式風味的造型障礙物。 路透社
日本馬術比賽場地設置了許多日式風味的造型障礙物。 路透社

日本馬術比賽場地設置了許多日式風味的造型障礙物。 路透社
日本馬術比賽場地設置了許多日式風味的造型障礙物。 路透社

日本馬術比賽場地設置了許多日式風味的造型障礙物。 歐新社
日本馬術比賽場地設置了許多日式風味的造型障礙物。 歐新社

日本馬術比賽場地設置了許多日式風味的造型障礙物。 路透社
日本馬術比賽場地設置了許多日式風味的造型障礙物。 路透社

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