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歐美藝人向奧運國手示愛 泰勒絲看體操天后拜爾絲哭了

中央社 / 洛杉磯4日專電
美國演藝圈關注東京奧運，泰勒絲向體操天后拜爾絲致敬，大方坦承「看比賽看到哭」。 路透社
美國演藝圈關注東京奧運，泰勒絲向體操天后拜爾絲致敬，大方坦承「看比賽看到哭」。 路透社

美國演藝圈關注東京奧運，珍妮佛羅培茲、妮可基嫚、馬修麥康納等明星在社群媒體上向奧運國手示愛。泰勒絲向體操天后拜爾絲致敬，大方坦承「看比賽看到哭」。

拜爾絲（Simone Biles）因心理問題退出多項賽事之後，3日重回平衡木比賽拿下銅牌。流行樂壇小天后泰勒絲（Taylor Swift）在推特上向拜爾絲致敬。體壇、樂壇的兩大人氣明星，惺惺相惜。

曾為美國女子足球隊影片錄製旁白的泰勒絲，昨天又為轉播單位NBC獻聲，幕後配音宣傳拜爾絲復出賽場、準備參加平衡木項目的影片。

在影片的旁白中，泰勒絲稱讚拜爾絲，為運動員的心理健康發聲、展現人性的真誠：「過去這個星期，她發出的聲音就跟她的才華一樣舉足輕重。她的真誠，就像一直以來她招牌的完美動作一樣美麗。」

拜爾絲奪牌之後，轉推這則影片，寫說「我正在哭，多麼特別。我愛你泰勒絲」。

泰勒絲推文回應：「我看你比賽的時候哭了。這些年來能夠看你比賽，我覺得自己好幸運，但這個星期上了一堂關於情緒商數和毅力的課。我們都從你身上學到了不少。謝謝你。」

除了樂壇小天后泰勒絲與體操天后拜爾絲的惺惺相惜，美國時人雜誌（People）整理13名一起瘋奧運的電影明星、歌手、主持人、脫口秀演員、超級名模等名人。

電影明星妮可基嫚（Nicole Kidman）在766萬人追蹤的Instagram帳號上貼出一張左手比讚的照片，恭喜澳洲極限單車（BMX）選手馬丁（Logan Martin）成為這個新設項目的金牌得主。

女星珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）用表情符號秀出美國國旗，寫下美國隊加油，在她擁有1380萬人追蹤的TikTok帳號，轉貼女子橄欖球選手馬赫（IlonaMaher）向她示愛的影片，呼籲粉絲支持美國隊。

同樣用表情符號秀出美國國旗，奧斯卡影帝馬修麥康納（Matthew McConaughey）在推特上，為美國隊的高爾夫金牌選手蕭飛爾（Xander Schauffele）加油。

喜劇演員萊斯里瓊斯（Leslie Jones）是奧運賽事的超級粉絲，她的社群平台上貼滿了各種她一邊觀看賽事，一邊錄下來的搞笑評語，一個粉絲留言說：「這些評論太讚了，真該頒給妳一面金牌」。

同樣搞笑的是喜劇演員凱文哈特（Kevin Hart）和饒舌歌手史奴比狗狗（Snoop Dogg）這對組合，奧運期間他們在串流平台Peacock主持脫口秀節目，用搞笑的方式評論比賽。

凱文哈特貼在Instagram上大受歡迎的片段是，他公開要求頒發獎牌給馬術比賽的馬，獲得近200萬觀看數。

女歌手莎拉芭瑞黎絲（Sara Bareilles）是金牌泳將德萊賽爾（Caeleb Dressel）的粉絲，她在Instagram貼出自己戴著美國隊USA帽子，與德萊賽爾人形立牌的合照，開玩笑說：「我們是好朋友，只想低調一點。」

東奧萬花筒 2020東京奧運

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