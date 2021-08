歐美藝人向奧運國手示愛 泰勒絲看體操天后拜爾絲哭了

美國演藝圈關注東京奧運,珍妮佛羅培茲、妮可基嫚、馬修麥康納等明星在社群媒體上向奧運國手示愛。泰勒絲向體操天后拜爾絲致敬,大方坦承「看比賽看到哭」。

拜爾絲(Simone Biles)因心理問題退出多項賽事之後,3日重回平衡木比賽拿下銅牌。流行樂壇小天后泰勒絲(Taylor Swift)在推特上向拜爾絲致敬。體壇、樂壇的兩大人氣明星,惺惺相惜。

I cried watching YOU. I feel so lucky to have gotten to watch you all these years, but this week was a lesson in emotional intelligence and resilience. We all learned from you. Thank you. https://t.co/VQxyeEf0mJ