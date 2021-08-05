快訊

「銀河」、「妮妲」接力生成 三颱共舞最新路徑曝光

鴻海砸錢買下旺宏電子六吋晶圓廠 交易金額曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外國女記者求助「如何拆飯糰包裝」 日本小七官方發佈撕開指南

運動筆記 / 李吳菊

前一陣子一名加拿大女記者 Anastasia Bucsis 在前往東京奧運採訪，因緣際會下來到日本便利商店購入「三角飯糰」來享用，但沒想到接下來意外爆紅成為了近期東奧的小插曲。原來，由於「三角飯糰」的反人類設計，讓 Anastasia Bucsis 不知道該如何「正確」打開它，於是乎她在 Twitter 上以日文寫下「請幫幫我」，影片中她拿著剛買來的飯糰為了拆開包裝而進行一番苦戰，讓網友們笑翻😂

可以看到影片中，Anastasia Bucsis 嘗試照著外包裝的說明來拆開飯糰，但是仍就無法完美的將飯糰取出，最後只能無奈的發推尋求網友們的幫助。這樣逗趣的影片，瞬間吸引超多人的關注，馬上就有日本網友手繪來告訴 Bucsis 如何正確拆開，讓她十分感謝，而在近期日本 7-11 官方也為了他發布一則專業「正確撕開御飯糰」指南影片（笑）

小哥表示就這樣開啊！最後，在廣大網友的幫助下，隨著開的飯糰越來越多，Bucsis 也開始抓到訣竅了，現在她已經能夠 “完整” 的開出一顆完美的御飯糰啦～～～～

我覺得奧運還有一個有趣的點就是文化上的交流，想必這次有趣的經驗也將烙印在她腦海裡，成為奧運難忘的回憶之一了吧（笑）那麼你們又是怎麼開飯團的呢？責任編輯：Ian新聞來源：Twitter圖片來源：Ian Ps

＊奧運話題，盡在運動筆記

東奧萬花筒 2020東京奧運

相關新聞

空手道女將介紹選手村「深夜食堂」 網讚：根本寶庫

日本服務業的敬業精神，總是讓國外旅客相當驚艷。隨著東京奧運的舉辦，許多選手們也在參賽期間，體驗到日式高品質的服務。就有東奧選手拍片，分享在東奧選手村內的「深夜食堂」影片。

圖輯／和服、相撲、櫻花成主設計 奧運馬術賽場濃濃日本味

東京奧運的馬術相關項目，於東京「馬事公苑」場地舉辦。這次賽事中，除了日本選手戶本一真在綜合馬術拿下第四、福島大輔在障礙馬術拿下第六，創下好表現之外，場地設計瀰漫著濃濃的日本風味，也成為話題之一。

中國東奧落敗屢遭自己人出征？ BBC：民族主義狂熱所致

本屆東京奧運即將落幕，來自中國的運動員們整體表現仍十分出色，奪牌數更是世界第一，然而國內的群眾卻不這麼認為，據，《BBC》研究顯示，網路上多數的聲量認為低於金牌的表現就是辜負國家，甚至出現奪得銀牌後含

東奧桌球場上另類亮點 水谷隼的眼鏡 暗藏百年老店工藝

東奧桌球選手水谷隼的眼鏡，最近成為大家討論的話題；其實它來自日本百年企業山本光學，日本在馬拉松等多項競賽的選手都靠它創下佳績。

牙買加短跑天后分享場上英姿影片 涉侵權遭IG刪文停權

臉書公司（Facebook Inc）今天表示，公司誤將「世界最速女」、奧運金牌短跑女將湯普森-赫拉（Elaine Tho...

外國女記者求助「如何拆飯糰包裝」 日本小七官方發佈撕開指南

前一陣子一名加拿大女記者 Anastasia Bucsis 在前往東京奧運採訪，因緣際會下來到日本便利商店購入「三角飯糰」來享用，但沒想到接下來意外爆紅成為了近期東奧的小插曲。原來，由於「三角飯糰」的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。