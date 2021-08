外國女記者求助「如何拆飯糰包裝」 日本小七官方發佈撕開指南

前一陣子一名加拿大女記者 Anastasia Bucsis 在前往東京奧運採訪,因緣際會下來到日本便利商店購入「三角飯糰」來享用,但沒想到接下來意外爆紅成為了近期東奧的小插曲。原來,由於「三角飯糰」的反人類設計,讓 Anastasia Bucsis 不知道該如何「正確」打開它,於是乎她在 Twitter 上以日文寫下「請幫幫我」,影片中她拿著剛買來的飯糰為了拆開包裝而進行一番苦戰,讓網友們笑翻😂

可以看到影片中,Anastasia Bucsis 嘗試照著外包裝的說明來拆開飯糰,但是仍就無法完美的將飯糰取出,最後只能無奈的發推尋求網友們的幫助。這樣逗趣的影片,瞬間吸引超多人的關注,馬上就有日本網友手繪來告訴 Bucsis 如何正確拆開,讓她十分感謝,而在近期日本 7-11 官方也為了他發布一則專業「正確撕開御飯糰」指南影片(笑)

\#セブンの豆知識/海外からのお客様のために、本日はきれいに取り出せるおにぎり🍙の開け方をご紹介します👍✨Today, we would like to introduce how to open a package film of rice ball for the customers who are visiting Japan from overseas.🍙 pic.twitter.com/LXnuE8Qx6U— セブン‐イレブン・ジャパン (@711SEJ) July 29, 2021