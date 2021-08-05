外國女記者求助「如何拆飯糰包裝」 日本小七官方發佈撕開指南
前一陣子一名加拿大女記者 Anastasia Bucsis 在前往東京奧運採訪，因緣際會下來到日本便利商店購入「三角飯糰」來享用，但沒想到接下來意外爆紅成為了近期東奧的小插曲。原來，由於「三角飯糰」的反人類設計，讓 Anastasia Bucsis 不知道該如何「正確」打開它，於是乎她在 Twitter 上以日文寫下「請幫幫我」，影片中她拿著剛買來的飯糰為了拆開包裝而進行一番苦戰，讓網友們笑翻😂
助けてください #Tokyo2020 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/mo8wpQYDfG— Anastasia Bucsis (@anastasure) July 27, 2021
可以看到影片中，Anastasia Bucsis 嘗試照著外包裝的說明來拆開飯糰，但是仍就無法完美的將飯糰取出，最後只能無奈的發推尋求網友們的幫助。這樣逗趣的影片，瞬間吸引超多人的關注，馬上就有日本網友手繪來告訴 Bucsis 如何正確拆開，讓她十分感謝，而在近期日本 7-11 官方也為了他發布一則專業「正確撕開御飯糰」指南影片（笑）
最後，在廣大網友的幫助下，隨著開的飯糰越來越多，Bucsis 也開始抓到訣竅了，現在她已經能夠 “完整” 的開出一顆完美的御飯糰啦～～～～
＼#セブンの豆知識／海外からのお客様のために、本日はきれいに取り出せるおにぎり🍙の開け方をご紹介します👍✨Today, we would like to introduce how to open a package film of rice ball for the customers who are visiting Japan from overseas.🍙 pic.twitter.com/LXnuE8Qx6U— セブン‐イレブン・ジャパン (@711SEJ) July 29, 2021
我覺得奧運還有一個有趣的點就是文化上的交流，想必這次有趣的經驗也將烙印在她腦海裡，成為奧運難忘的回憶之一了吧（笑）那麼你們又是怎麼開飯團的呢？責任編輯：Ian新聞來源：Twitter圖片來源：Ian Ps
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