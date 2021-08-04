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運動與政治衝突時刻 奧運成選手投奔新生活良機

中央社 / 東京4日綜合外電報導
代表白俄羅斯出戰東京奧運的24歲短跑選手齊瑪諾斯卡雅於今天稍早搭機前往奧地利。 路透社
代表白俄羅斯出戰東京奧運的24歲短跑選手齊瑪諾斯卡雅於今天稍早搭機前往奧地利。 路透社

儘管國際奧林匹克委員會不斷強調政治中立，但稍加觀察就不難發現，每屆奧運都瀰漫濃厚政治味。對部分平常飽受壓迫的運動員來說，奧運更是一個展開新生活的絕佳機會。

美聯社報導，綜觀歷史，已有數百名運動員參加奧運後，就再也沒回到他們的祖國。自二戰後首屆奧運、即1948年倫敦奧運至今，每當世界頂尖選手齊聚一堂，政治的陰影一直都在。

今年代表白俄羅斯出戰東京奧運的24歲短跑選手齊瑪諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya），原定參加2日的女子200公尺預賽，但她1日遭代表隊強制帶到東京羽田機場，要求她先行返國，結果她拒絕登機，對外求助後獲波蘭核發人道簽證，並於今天稍早搭機前往奧地利。

白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）連任後引發爭議，導致該國一直動蕩不安。齊瑪諾斯卡雅抵達日本後，原本並無計畫逃跑，後來她因不認同教練所選擇的接力賽團隊，並在社群媒體分享看法，因而成為異議人士。而在白俄羅斯，發表異議者可能遭受生命威脅。

多數叛逃的運動員都認為，奧運讓他們有機會逃離國內專制政權，在冷戰高峰期尤其如此。

1972年慕尼黑奧運後，超過100名運動員留在西德尋求庇護。他們有各種原因想要離開家鄉，包括政治意識形態、對和平生活的盼望，也有人僅是希望充分發揮自己身為運動員的真正價值。

對部分運動員來說，到美國生活也有巨大吸引力。1996年的亞特蘭大奧運中，伊拉克掌旗官阿邁德（RaedAhmed）參加舉重比賽後暗中離開選手村，只因他想逃離海珊政權。

原籍古巴、先後效力美國職棒大聯盟坦帕灣光芒（Tampa Bay Rays）、科羅拉多洛磯（Colorado Rockies）和波士頓紅襪（Boston Red Sox）的投手阿羅霍（Rolando Arrojo），曾在1992年的巴塞隆納奧運中幫助古巴拿下金牌。他趁亞特蘭大奧運叛逃後，時任古巴領導人卡斯楚還痛罵他是「猶大」（Judas）。

東奧萬花筒 2020東京奧運 白俄羅斯

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