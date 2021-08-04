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田徑／英國天才美少女800米摘銀 身材惹火愛穿比基尼游泳

香港01 / 袁志浩
姬莉賀金森（Keely Hodgkinson）在女子800米摘銀。 路透
姬莉賀金森（Keely Hodgkinson）在女子800米摘銀。 路透

英國天才美少女跑手誕生！年僅19歲的姬莉賀金森（Keely Hodgkinson）在女子800米摘銀而回，率真的她在鏡頭前竟激動爆粗，卻贏得網民一片讚好。

姬莉賀金森在決賽跑出1分55.88秒奪得銀牌，將塵封16年的英國紀錄推前0.67秒，更是自2004雅典奧運後，再有英國女將於該項目獲得獎牌。

這位在英格蘭西北部城市韋根出世的女生，小時候卻竟然熱愛游泳，更自爆偶像並非任何田徑傳奇人物，「你一定會取笑我的，我10歲時的偶像是戴利（Tom Daley、跳水運動員），因為當時大家都很崇拜他。」

賀金森雖是中小學游泳校隊，但爸爸卻認為她在田徑場上會有更高成就。她本對此相當反感，但2012年奧運，她看到七項全能選手恩尼絲希爾（Jessica Ennis-Hill）為英國摘金，決定改變主意。

不過，就當她全力發展跑步事業，卻遇上噩耗，「醫生發現我的耳裡有一個腫瘤，結果我被逼停止所有訓練。」

雖然最後發現腫瘤不是惡性，但這一度令賀金森無法行得太快、甚至跑步，而她其中一隻耳朵的聽力也只剩下5％。縱然如此，賀金森在19歲生日後不久已跑出成就，成為英國50年來最年輕的田徑室內賽歐洲冠軍；昨日再奪牌，證明她的潛能無可限量。

姬莉賀金森身材惹火。（IG@keely.hodgkinson）
姬莉賀金森身材惹火。（IG@keely.hodgkinson）

不過，最受人愛戴的自然是她的率真，以及其逆天顏值與弗爆身材。

就在800米衝線過後，賀金森對結果感到難以置信，驚訝得抱頭又「O嘴」；直播鏡頭更拍得她跟場邊說了一句「What the f***？」，令她在社交網站上成為熱話。

她賽後受訪時也十分感觸，「如果奧運在去年舉行，我不會在這裏，突然而來的1年，令我長大了，能跟這班女生去鬥。」賀金森又笑言，比賽間只求自己不要跑包尾，沒有注意時間，對做出個人最佳成績感到非常高興，「我不知道能說什麼，這有很大意義，多謝曾為我加油的人。」

跟冠軍仍差一步，但賀金森沒有懊悔，因她知道未來是屬於自己的。「我渴望勝出，但回望過去兩年的付出，我已經做得很好了。有時候，你需要學習；我會更努力變得更好，巴黎奧運離現在不遠了。 」

姬莉賀金森說自己本熱愛游泳，也是學校泳隊，卻中途轉玩跑步。 （IG@keely.hodgkinson）
姬莉賀金森說自己本熱愛游泳，也是學校泳隊，卻中途轉玩跑步。 （IG@keely.hodgkinson）

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文章授權轉載自《香港01》

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