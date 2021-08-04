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莊智淵20歲畫面曝光！ 網驚：世界排名跟小林同學一樣猛

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為2000年莊智淵（右）及女子選手路雲鳳（左）在全國桌球賽混雙賽中稱霸。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
圖為2000年莊智淵（右）及女子選手路雲鳳（左）在全國桌球賽混雙賽中稱霸。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

近日東京奧運桌球選手「小林同學」林昀儒10天打11場比賽，只輸了其中3場，打進男單4強升上世界排名第5，還成功復仇32歲「前世界球王」奧恰洛夫，網路討論度爆表。但有網友翻出台灣「桌球教父」莊智淵差不多年紀時的比賽畫面，大讚球技驚人「那個正手跟反手都好大板 而且速度超級快」，22歲世界排名就第3。

今年40歲的莊智淵坦言，東奧差不多是選手生涯的奧運最終回，不過今年11月底的世錦賽仍會參加。此次男團8強賽壓軸上陣，再次輸給德國對手奧恰洛夫，他自評失誤較多，沒造成對方太大壓力。

不過，有網友挖出莊智淵在21年前的比賽影片，在「Dcard」發文驚嘆「20歲的桌球教父也太猛了吧！」，因為林昀儒19歲就表現亮眼，讓他好奇「桌球教父」20歲是什麼樣子，於是上Youtube看了2000年的比賽打法，稱讚「簡直不要太帥」，正手跟反手都很大板，而且速度超快，「不愧是常年在歐洲打俱樂部，融合了中西方打法的男人」。

莊智淵在22歲時排名登上世界第3，該網友認為「跟小林同學一樣猛啊，而且這20年來除了傷病外，世界排名都保持在第一梯隊，真的不簡單」。

大家紛紛留言「OMG是小智淵，感覺沒什麼變」、「年輕果然是最好的本錢了，反應力實在猛」，也有人回憶「那時候三小虎都還跟小林差不多年紀蓄勢待發，沒想到一轉眼已經要退役了」，並感謝他對台灣桌球的貢獻「他在台灣默默蓋球館默默的培養很多人」。

東奧萬花筒 2020東京奧運 莊智淵 桌球

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