空手道精靈文姿云洋裝側踢照曝光 網友狂喊：踢我拜託

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在PTT分享文姿云的洋裝美照，修長美腿和霸氣側踢讓鄉民大喊「踢我」。 圖擷自PTT
一名網友在PTT分享文姿云的洋裝美照，修長美腿和霸氣側踢讓鄉民大喊「踢我」。 圖擷自PTT

目前空手道世界排名第二的文姿云，曾連兩屆亞運在空手道55公斤級奪金，被視為本屆東京奧運中華隊的奪牌希望之一。除了賽場表現亮眼，有清新外表的她更有「小清新」、「空手道精靈」等外號，其中她一張身穿洋裝的側踢照更在PTT引起回響，讓網友紛紛大喊「踢我」。

文姿云首場東奧賽事將在明（5）日下午登場，今傳出同組選手染疫退賽，同組參賽選手從5人變成4人，利多消息讓教練黃昊昀直呼「籤運還不錯」，只要臨場正常發揮，文姿云在小組賽出線應該不是問題。

隨著東奧賽事進行，網友也紛紛開始討論中華隊選手，有人在PTT「表特板」PO文，只見文姿云身穿一襲純白洋裝、腳踩高跟鞋，露出修長美腿，不過和典雅打扮不同，照片中的文姿云卻擺出反差感十足的側踢姿勢。

照片曝光後引起鄉民熱烈討論，眾人紛紛直呼「腿很不科學」、「這個開道館做宣傳一定效果很好」、「第一張我有大膽的想法」、「真的蠻正的，希望她加油」、「她本人好看十倍」、「大腿內側那線條」、「想被穿裙子的她踢」、「選手這顏值？踢我拜託」。

東奧萬花筒 2020東京奧運 文姿云

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