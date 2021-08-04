「中國選手東奧奪金」陸企狂送房產 陳雨菲賺了2間

中國選手陳雨菲在東京奧運羽球女子單打決賽中，戰勝「世界球后」戴資穎取得金牌，浙江地區兩家快遞企業相繼宣布，將分別贈陳雨菲家庭一套住房，其一面積達51坪，羨剎不少對岸網友，企業贈房舉動卻引起兩派爭論。

今年23歲的陳雨菲出生於浙江省杭州市桐廬縣，當地是浙西地區經濟實力第一強縣，有「中國民營快遞之鄉」、「國際花園城市」稱號。本月1日陳雨菲奪下第一面奧運金牌，也是桐廬縣首位奧運金牌得主，韻達速遞表達熱烈祝賀，贈與桐廬富春未來《桐韻家園》房產一套，而中通快遞也贈送其父母在富春未來城《中通藍城》約51坪的房子，還有一家浙江地區控股公司要發給她100萬人民幣獎金。

另外，20歲寧波籍清華大三生射擊選手楊倩，為中國取得本屆東奧首面金牌，當地知名集團嗨翻，雅戈爾集團想贈送一套寧波的花園住房，沒想到隔了3天，楊倩又摘下第二面金牌，國驊集團董事長丁國年發了一條朋友圈表示，也要送一套別墅，等她返回寧波後就可到現場辦手續。

其實陸企樂意送冠軍選手房產不算罕見，「AI財經社」分析，這對房企來說是一個宣傳的絕佳機會，炒作之下「和奧運冠軍做鄰居」確實成了大賣點，商業價值極高，曾有大陸網友找合租室友時，都會寫道「與奧運冠軍某某同小區，房租有點貴，有沒有一起合租的朋友？」

引來部分大陸網友批評，「這樣會造成佔用房源」、「真的沒必要這樣做！物極必反！」，但也有網友認同該作法「有些世界冠軍退役後一身病，生活窮苦，支持獎勵」、「相比那些明星網紅們，這點回報真的不算什麼」。

商品推薦