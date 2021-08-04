聽新聞
test
0:00 / 0:00
馬術／障礙賽相撲選手造景太逼真 選手批嚇壞愛駒
東京奧運馬術個人場地障礙賽於昨晚（3日）正式展開，中華隊選手陳少曼雖成功以91秒01完賽，卻未能擠進決賽名單，從場景佈置可以看出主辦國日本希望將國內文化融入造景，然而卻有選手反應場中1：1還原的相撲力士太逼真，不但分散注意力，還嚇壞自己的愛駒。
該相撲力士造景位於第10個障礙左手邊，選手與愛駒通過第9個障礙後會面向力士的屁股，越過10號障礙後將會於左手邊面對力士，英國選手查爾斯（Harry Charles）就表示，「當你越過障礙轉過身，你會看到那大個子的屁股，我有看到場上有4、5匹馬有害怕的表現。」
有些選手選擇先讓馬匹熟悉相撲力士附近的環境，以色列選手弗洛克（Teddy Vlock）則表示，相撲選手蹲馬步，身體前傾的模樣，就像準備發動攻擊，馬兒受驚嚇的原因其來有自。
來自英國的布拉許（Scott Brash）則相當喜歡東奧的造景，他表示：「你會對每一屆奧運抱有期待，場地會有很多裝飾的設施。」他對東奧的獨特造景表達讚賞，「如果只是用舊有的場地佈景，那就跟任何時候一樣了。」
2020東京奧運特別報導
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言