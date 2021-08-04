馬術／障礙賽相撲選手造景太逼真 選手批嚇壞愛駒

東京奧運馬術個人場地障礙賽於昨晚（3日）正式展開，中華隊選手陳少曼雖成功以91秒01完賽，卻未能擠進決賽名單，從場景佈置可以看出主辦國日本希望將國內文化融入造景，然而卻有選手反應場中1：1還原的相撲力士太逼真，不但分散注意力，還嚇壞自己的愛駒。

該相撲力士造景位於第10個障礙左手邊，選手與愛駒通過第9個障礙後會面向力士的屁股，越過10號障礙後將會於左手邊面對力士，英國選手查爾斯（Harry Charles）就表示，「當你越過障礙轉過身，你會看到那大個子的屁股，我有看到場上有4、5匹馬有害怕的表現。」

有些選手選擇先讓馬匹熟悉相撲力士附近的環境，以色列選手弗洛克（Teddy Vlock）則表示，相撲選手蹲馬步，身體前傾的模樣，就像準備發動攻擊，馬兒受驚嚇的原因其來有自。

來自英國的布拉許（Scott Brash）則相當喜歡東奧的造景，他表示：「你會對每一屆奧運抱有期待，場地會有很多裝飾的設施。」他對東奧的獨特造景表達讚賞，「如果只是用舊有的場地佈景，那就跟任何時候一樣了。」

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