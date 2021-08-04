羽球／印尼女雙拿金牌獎不完 民間要送房子和乳牛

東京奧運女子雙打金牌戰最終由印尼組合波利（Greysia Polii）／拉哈育（Apriyani Rahayu）擊敗中國「臥槽」女雙賈一凡／陳清晨，也替國家拿下本屆奧運第一金，除了國光獎金，民間企業還要贈與她們1棟房子和5頭乳牛。

據《路透社》報導，對於全國瘋羽球的印尼來說，波利與拉哈育的勝利為國家帶來的不只是金牌，總統佐科威（Joko Widodo）也發表感言，表示她們的勝利是8月17日國慶日之前最棒的禮物，而政府也承諾會給予她們50億印尼盾的國光獎金（約台幣973萬元）。

而更誇張的是，拉哈育出身的蘇拉威西島負責人表示將贈與她們兩人1棟房子與5頭乳牛，一家肉丸連鎖餐廳的老闆更要給予她們一人一家分店。

羽球協會發言人哈比（Broto Happy）也透露，從政府及民間的熱絡，足以得知印尼這個國家有多麽熱愛羽球。

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