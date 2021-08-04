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桌球／貼文提及台灣遭出征 奧恰洛夫改文已不見「Taiwan」
台灣桌球國家隊日前於男子團體賽8強賽遭遇強敵奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）領軍的德國隊，最終以2：3落敗，賽後他在臉書與IG發文表示要從台灣隊手中取勝是件非常困難的事，卻遭到中國網友留言進攻，隨即修改貼文，目前已不見「Taiwan」一字。
奧恰洛夫日前對上中華男團在第二集第五點出賽，雖然第二點對上林昀儒時被報了銅牌戰的一箭之仇，不過第五點對上莊智淵仍穩下陣腳，以直落三取得四強門票。
取得勝利後，奧恰洛夫在臉書及IG同步發文表示：「準決賽要從台灣隊手中取勝是件非常困難的事，明天我們將對上日本，加油！」然而卻引來對岸網友進攻，他趕緊將內文改為「準決賽是場艱難的勝仗，加油！」
本屆東奧台灣小將林昀儒已經與奧恰洛夫對決2次，兩人各拿下一勝，後者日前也在IG限時動態上留下兩人合影，表示「在場上是好對手，在場下也是好朋友」。
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